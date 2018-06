Marche et théâtre pour le Tavini à Faa’a

Papeete, le 30 juin 2018 - Le leader du parti indépendantiste et maire de Faa’a, Oscar Temaru avait convié les siens à relier en marchant la mairie de Faa’a à la stèle de Tavararo le vendredi 29 juin. L’occasion pour le chef du Tavini de commémorer le 29-Juin 1880, date de l’acte d’annexion de la Polynésie à l’Etat français.



Ils partirent 50 de la mairie de Faa’a, Oscar Temaru en tête, accompagné de plusieurs fidèles, vendredi 29 juin à 18 heures, pour se rendre à pied à la stèle de Tavararo, située un kilomètre plus loin. Et c’est avec quelques renforts que les militants indépendantistes se retrouvèrent environ 250 une demi-heure plus tard devant la scène installée juste devant la stèle, érigée par Oscar Temaru en 1985, lorsqu’il devient tavana de la commune de Faa’a.