Marc Lisan en argent au powerlifting

Tahiti, le 29 novembre 2023 - Après les médailles d'or de Juliette Vizier et de Mihi'iti Malateste et le bronze de Poetea Guehenneuc, Marc Lisan a apporté, ce mardi, la quatrième médaille pour la délégation tahitienne en force athlétique, ou powerlifting, en décrochant le bronze en -83 kg.



Quatrième médaille ce mardi pour la délégation tahitienne de force athlétique aux îles Salomon. Médaillé de bronze il y a quatre ans lors des Jeux organisés à Samoa, Marc Lisan a gagné une place sur cette édition en se classant deuxième dans la catégorie des -83 kg. Cette médaille s'ajoute donc à l'or récolté, lundi, par Juliette Vizier (-47 kg) et Mihi'iti Malateste (-52 kg), et le bronze de Poetea Guehenneuc. Avec déjà quatre médailles à leur compteur, et avec encore des athlètes à venir dans les catégories les plus lourdes, les “powerlifters” tahitiens réalisent déjà une meilleure campagne qu'à Apia en 2019 où la moisson s'était arrêtée à trois breloques.