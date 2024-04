Marc Feltin expose à Te Fare Tauhiti Nui

Tahiti, le 11 avril 2024 - Te Fare Tauhiti Nui invite le public à explorer l'exposition présentée par Marc Feltin, du 15 au 20 avril 2024, en salle Muriāvai.



Marc Feltin, né en 1954 en Moselle, a consacré une grande partie de sa vie professionnelle au domaine de la santé en tant qu'infirmier jusqu'en 2018, année de sa retraite. Ayant adopté la Polynésie comme son lieu de vie, il s'est passionné pour la peinture et a décidé de se plonger dans cet art. Pour ce faire, il a intégré une école de peinture où il a exploré diverses techniques, privilégiant notamment la peinture à l'huile.



Sous le thème “La mer, l'océan et l'abstrait”, Marc Feltin présentera, du 15 au 20 avril à la Maison de la culture, une série d'une trentaine de tableaux mettant en avant les paysages marins et les créatures sous-marines, avec une prédominance de la couleur bleue. En plus de cette thématique, les visiteurs auront l'occasion d'apprécier une autre facette de son talent à travers des œuvres abstraites, offrant à chacun la possibilité d'entreprendre son propre voyage artistique.

Informations pratiques Exposition de Marc Feltin : “La mer, l’océan et l’abstrait”

Salle Muriāvai

Du lundi 15 au samedi 20 avril 2024

Ouvert de 9 à 17 heures du lundi au vendredi et de 9 heures à midi le samedi

Renseignements au 40 544 544 / www.maisondelaculture.pf

Page FB : Maison de la culture de Tahiti / Page FB : Médiathèque de la Maison de la culture

