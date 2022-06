Marc Dutil : "Le courage c’est le début du voyage"

Je suis Québécois et je vis et travaille dans un village, hors centre ville, dans une maison où a vécu mon arrière grand-père. J’y ai des racines profondes. Mon entreprise est familiale, même si elle est importante, elle compte 4 000 salariés. Je suis dans le secteur de l’industrie lourde. Un secteur en pleine transformation. Je navigue entre le respect des traditions et fondements ancrés depuis des générations et la transformation, nécessaire. J’ai hérité d’une société dont la réputation a été bâtie au fil des ans et que je respecte. Mais tout le monde se transforme, et à une vitesse incroyable

Je dirais que les monstres sont en train de gagner, je pense à Amazon, Netflix, ces très grandes sociétés qui ne cessent de grossir. Face à cela, je sens un épuisement des gens dans les affaires

Je pense qu’il est possible de s’en sortir dans un marché local et de ne pas chercher forcément à aller au bout du monde pour se développer. Cette vision est appropriée à un territoire comme la Polynésie. L’avantage des petites sociétés est qu’elles peuvent réagir vite, elles ne sont pas contraintes par toute la bureaucratie

Au Québec nous n’avons vraiment de notion de hiérarchie, par exemple je pars demain pour un week-end de pêche avec mes salariés, on se retrouve ensemble et on se parle des vraies choses. Ceux qui ont le désir de se transformer peuvent suivre cette voie. J’ai par ailleurs une relation particulière à la pédagogie, j’ai le désir de donner à l’autre génération.

Je n’ai pas de scénario prêt, je suis prêt au dialogue, prêt à réagir aux questions pour que nous explorions ensemble les enjeux. Nous irons où le public voudra aller. J’ai à cœur de partager mon expérience. Je parle peu, j’écoute beaucoup. D’ailleurs, souvent, les gens ont la réponse ; Quand on m’interroge, je réponds par des questions : Peux-tu m’en dire plus ? Qu’as-tu essayé ? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Les gens savent, ils cherchent en réalité un support moral, une validation.

Je pense être capable d’aider les gens en leur permettant d’imaginer les premières étapes de la transformation. Les courageux sont capables de changer, il faut seulement être là pour déclencher le courage. Le courage c’est le début du voyage, ensuite il faut le désir, les outils, les exemples d’autres pour s’inspirer