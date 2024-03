Marathon de Moorea - Deux jours de festivités sportives sur l’île sœur

Tahiti le 27 mars 2024 - La 33è édition du marathon de Moorea va se dérouler samedi et dimanche avec plusieurs courses au programme dont l’épreuve reine du marathon qui sera lancé dimanche à 6 h 15 de la plage de Tahiamanu en baie d’Opunohu. La participation d’ensemble a largement dépassé les prévisions du club VSOP-XO l’organisateur de l’événement qui a prévu de multiples stands de ravitaillements avec des animations musicales tout au long du parcours pour créer une ambiance festive.



L’édition 2024 du marathon de Moorea, épreuve créé en 1988 par Michel Lourie alors conseiller technique régional d’athlétisme en Polynésie (quelques éditions n’ont pas eu lieu depuis), va donner un nouvel élan à l’événement tant le niveau de participation a bondi cette année. Toutes courses confondues, le nombre de participants ne dépassait pas les 300 coureurs lors des dernières éditions et ils seront plus du double ce week-end à arpenter la route qui borde la baie d’Opunohu entre samedi et dimanche. Le club VSOP-XO qui a repris les rênes de l’organisation cette année a même dû repasser en urgence des commandes de tricots qui seront porter pendant les courses pour répondre à la demande. Son président Jean-Michel Monot se félicite du taux de participation record ‘’qui permet de redonner des lettres de noblesse à cette course mythique en Polynésie’’ a-t-il commenté. 274 coureurs ouvriront le cycle du 33è marathon de Moorea en prenant le départ du semi-marathon samedi à 6 h 30 de la plage de Tahiamanu pour couvrir un parcours qui longera la baie d’Opunohu dans un cadre enchanteur. Le paysage séduit chaque année les coureurs visiteurs et même locaux et ça confirme que le marathon de Moorea a la réputation d’être l’un des plus beaux du monde. Et c’est encore plus sensible cette année, les organisateurs ayant modifié le parcours pour qu’il se déroule en totalité dans un cadre ‘’nature’’. Nul doute que Nelson Monfort journaliste emblématique de France Télévision et parrain de l’événement qui est accompagné de sa fille Victoria, artiste de télévision et de cinéma, va être sensible au puissant ’’Mana’’ qui va régner sur les courses au travers de toutes les animations dansées et musicales qui vont mettre en valeur la culture polynésienne. Allier sport et culture, c’est bien l’une des caractéristiques qui donne son cachet si particulier au marathon de Moorea par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde des marathoniens. Le VSOP-XO a promis une édition ‘’exceptionnelle’’ avec davantage de moyens que par le passé en terme d’ambiance et de musique. Comme les semi-marathoniens, les coureurs du 10 km dont le départ sera donné samedi à 9 heures avec 166 engagés sur la ligne de départ seront portés par l’ambiance et par un public attendu nombreux sur le bord de la route, la programmation horaire des courses ayant été revu avec un départ plus tardif ce qui devrait engendrer une présence plus massive des spectateurs que de coutume.

Le vice-champion de France de marathon au départ



Le lancement du marathon le dimanche matin était traditionnellement donné à 4 heures pour permettre aux participants de courir à la fraîche, mais ceux-ci évoluait dans un relatif anonymat et notamment les coureurs qui bouclaient leur parcours de 42,125 km en moins de 3 heures. Le départ sera donné à 6 h 15 dimanche pour laisser le temps au public de se masser le long de la route, les organisateurs estimant que la chaleur n’est pas encore écrasante dans les premières heures de la matinée et puis ils ont prévu des ravitaillements et des épongeages fréquents et même des brumisateurs sur certains points du parcours, une première au marathon de Moorea. Les courses qui suivront (voir programme) sont de courtes distances et ne sont pas de nature à trop impacter les organismes. 100 coureurs participeront au marathon avec pour chacun des objectifs évidemment différents, finir l’épreuve étant l’ambition de la majorité. Une pointure parmi les coureurs visiteurs, Julien Navarro qui a terminé vice-champion de France de la distance dimanche dernier à Saint-Tropez en 2 h 24’ 25’’. Sa présence va engendrer de l’émulation pour Damien Troquenet qui évolue à domicile en tant que licencié de VSOP Mozteam et qui avait remporté le marathon de Moorea 2023 en 2 h 36’ 31’’, son record sur la distance. Damien Troquenet qui a eu le bonheur récemment d’être tiré au sort pour participer au marathon des Jeux Olympique de Paris le 10 août prochain en tant qu’amateur aura une carte à jouer dimanche car l’on sait que les chronos réalisés à l’extérieur sont rarement égalés dans le contexte climatique du fenua (chaleur et humidité). On peut penser que Julien Navarro devrait boucler la distance au-delà de 2 h 30’, ce qui ouvre des perspectives de victoire pour Damien Troquenet s’il parvient à améliorer encore son record personnel. Le duel entre les deux hommes va constituer le temps fort du marathon dimanche. Autre motivation pour les ténors, les nombreuses récompenses à gagner sur le marathon, semi-marathon et 10 km entre price-money et deux billets d’avion qui seront offerts par Air Tahiti Nui aux vainqueurs homme et femme du marathon et ‘’hors invités’’ pour participer à un marathon international de leur choix. Julien Navarro ne pouvant donc y prétendre, Damien Troquenet devrait déjà avoir une belle récompense même s’il ne gagne pas dimanche. Ajoutons que des inscriptions seront offertes par tirage au sort pour le marathon des Marquises qui sera organisé le samedi 18 mai à Hiva Hoa par Georges Richmond dont la carrière de coureurs a marqué le marathon de Moorea. Il y détient le record de victoires (6) et le meilleur chrono (2 h 30’ 32’’) d’un représentant tahitien. Sophie Gardon a sensiblement le même palmarès chez les dames avec un temps record de 2 h 49’ 12’’ établi en 2006.

Les festivités du marathon de Moorea débuteront vendredi soir au Fare Amuira’a de Pihaena avec la traditionnelle Pasta Party. Le ton sera donné pour que le marathon de Moorea 2024 reste dans les annales.

Patrice Bastian

Le programme des courses

*Samedi 30 mars

-6 h 30 : Départ du semi-marathon

-9 h 00 : Départ du 10 km

-11 h 00 : Remise des prix

*Dimanche 31 mars

-6 h 15 : Départ du marathon

-9 h 15 : Départ du 4,5 km

-10 h 00 : Départ du 3 km

-10 h 30 : Départ du 1,5 km

-10 h 45 : Départ Kit Athlé

-11 h 30 : Remise des prix

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 27 Mars 2024 à 11:39