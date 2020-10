Marathon d'entretiens pour Sébastien Lecornu en quatorzaine à Nouméa

Nouméa, France | AFP | jeudi 22/10/2020 - Le ministre des Outre-mer, en quatorzaine jusque vendredi en Nouvelle-Calédonie, multiplie les entretiens à distance avec les acteurs calédoniens et régionaux, après un deuxième référendum sur l'indépendance du 4 octobre, gagné par les non indépendantistes et avant une visite pour tenter de nouer le dialogue.



M.Lecornu est arrivé le 9 octobre et se trouve confiné jusqu'à vendredi dans une dépendance du haut-commissariat de la République, selon le protocole sanitaire en place en dans l'archipel, où le coronavirus ne circule pas.



Depuis lundi, il enchaine à rythme soutenu les entretiens, en visio ou audioconférence, avec les dirigeants politiques locaux de tous bords, mais aussi des personnalités de la société civile tels que Marie-Claude Tjibaou, veuve du leader kanak Jean-Marie Tjibaou, assassiné en 1989, Elie Poigoune, président de la Ligue des droits de l'homme ou Jean Lèques, maire honoraire de Nouméa.



Le ministre a aussi eu un échange avec la ministre des affaires étrangères d'Australie, Marise Payne, puissance régionale qui suit de près l'évolution politique de la Nouvelle-Calédonie.



"Sébastien Lecornu et Marise Payne ont avant tout souligné l'importance de l'amitié franco-australienne et des partenariats multilatéraux et bilatéraux existants", a indiqué jeudi le ministère des Outre-mer dans un communiqué.



M.Lecornu a en outre confirmé à la chef de la diplomatie australienne "l'engagement de la France à poursuivre le processus engagé par l'accord de Nouméa et à en respecter l'issue".



Les ministres sont "convenus d'intensifier leurs efforts pour l'insertion économique, diplomatique et culturelle de la Nouvelle-Calédonie dans son espace régional" et prévoient une "rencontre bilatérale", à l'occasion de la visite annoncée d'Emmanuel Macron en 2021 en Polynésie française, durant laquelle un sommet France-Océanie est prévu.



Dans le cadre du processus de décolonisation de l'accord de Nouméa (1998), un deuxième référendum sur l'accession à la pleine souveraineté a eu lieu le 4 octobre en Nouvelle-Calédonie et a été gagné par les non indépendantistes, avec 53,3% des suffrages, en repli par rapport au précédent vote de 2018 (56,7%).



M.Lecornu, qui débute sa visite samedi jusqu'au 30 octobre, va tenter de nouer le dialogue entre loyalistes et indépendantistes, dont les oppositions se creusent.



Le FLNKS a d'ores et déjà annoncé qu'il demanderait l'organisation d'un troisième référendum, autorisé par les textes d'ici 2022, tandis que les non indépendantistes veulent l'éviter. "Votre impérieuse obligation est de permettre à nos concitoyens d'échapper à un affrontement mortifère", l'a ainsi mis en garde le sénateur LR, Pierre Frogier.