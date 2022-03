Marathon Polynésie la 1ère, la première grande explication en V6

Tahiti, le 23 mars 2022 - – La 31e édition du Marathon Polynésie la 1ère se tiendra samedi entre le parc Vairai, à Punaauia, et la plage de Temae, à Moorea. Ce mercredi, plus d'une soixantaine d'équipages ont confirmé leur participation au premier grand rendez-vous de la saison en V6. Le double tenant du titre, Shell Va'a, sera une nouvelle fois le grandissime favori samedi.



La saison de va'a est lancée depuis la fin du mois de février. Mais ce samedi, avec la 31e du Marathon Polynésie la 1ère, c'est la saison des "grandes courses" de V6 qui s'ouvrira officiellement. Pas de grand bouleversement dans l'organisation et le parcours de la course imaginé et mise en place au début des années 1990 par Rony Poutoru.



Une course toujours découpée en deux étapes. La première verra les équipages s'élancer du parc Vairai, à Punaauia, direction ensuite la passe de Taapuna pour s'attaquer après à la traversée du chenal entre Tahiti et Moorea, avec une première arrivée à la plage de Temae. Puis après avoir soufflé pendant une petite heure, départ de la deuxième étape avec un retour vers Punaauia et le parc Vairai. Soit un parcours de 46 km entre Vairai et Temae.

Etablir une première hiérarchie Si le Marathon Polynésie la 1ère, qui prend pour cette édition le nom de Polynésie la 1ère Tahiti KDO Va'a, est devenu aussi populaire au fil des 30 dernières années, c'est parce qu'elle permet de voir à l'action, pour la première fois de la saison, les grosses écuries du fenua. Ce qui permet donc de voir les forces en présence et d'établir une première hiérarchie pour la saison à venir. Ce mercredi, plus d'une soixantaine d'équipages ont confirmé leur participation, même si d'ici vendredi et la pesée des va'a, d'autres clubs devraient se joindre à la fête. "On table sur 80 équipages pour prendre le départ samedi", a indiqué Aiata Tarahu, présidente de l'association Polynésie la 1ère, organisatrice de la course.



Et parmi les équipages inscrits, on retrouve évidemment le double tenant du titre de la course, Shell Va'a. Les jaunes de Fare Ute feront une nouvelle fois office de grandissime favori samedi. David Tepava s'appuie sur un effectif qui n'a quasiment pas bougé depuis qu'il a repris les rênes du club en 2018. Les cadres comme Taaroa Dubois, Charles Teinauri, Raihere Tevaerai ou encore Narai Atger sont toujours là et montrent la voie aux jeunes espoirs comme Keoni Sulpice, Taputea Tehetia et Tauhere Pirato. Et pour avoir une petite idée de l'état de forme des Shelliens, il suffit de jeter un œil au classement de la Taaroa Race... Ils étaient six jaunes dans le top 10 de la course, avec notamment un Taputea Tehetia qui avait surpris tout son monde en décrochant une belle deuxième place. Donc oui, battre Shell Va'a relèverait d'un petit exploit, d'autant plus que David Tepava et ses hommes n'ont plus connu la défaite depuis la deuxième étape de la Hawaiki Nui Va'a, en 2019.

Air Tahiti, le Team OPT et Pirae Va'a principaux outsiders Si sur le papier, les Shelliens semblent être au-dessus de la mêlée, mais il faudra surveiller de près les habituels et principaux outsiders du club au coquillage. À commencer par le Team Air Tahiti Va'a, deuxième du classement général de la course l'année dernière. Les rameurs de Matahi Tapatoa avaient notamment fait douter le leader incontesté lors de la première étape entre Vairai et Temae. Et comme à Shell Va'a, l'effectif d'Air Tahiti est quasiment resté le même au cours de l'intersaison et peut toujours s'appuyer sur des valeurs sûres comme le puissant moteur Kyle Taraufa et le génial barreur Hotuiterai Poroi. Mais contrairement à leurs rivaux de Fare Ute, Air Tahiti ne peut pas s'appuyer sur un effectif pléthorique. Ce qui peut poser problème sur l'une des deux étapes.



Il y a ensuite le Team OPT qui se mêlera évidemment à la bagarre pour le podium. Les Postiers avaient joué de malchance l'année dernière lors de la première étape en cassant leur balancier. Tutearii Hoatua et ses coéquipiers avaient ensuite réalisé une superbe remontée vers Punaauia pour s'offrir la quatrième place au classement général.



Pirae Va'a, avec Steeve Teihotaata, sera également à surveiller de très près. Lors de la précédente édition du marathon, les orange n'avaient décroché qu'une cinquième place au classement général, à près de huit minutes de Shell Va'a. Mais après un an d'entrainement sous la houlette du 'aito de Bora Bora et avec l'arrivée de Hititua Taerea, Pirae Va'a est attendu au tournant.



En plus d'Air Tahiti, du Team OPT et de Pirae Va'a, les équipages des îles comme Manihi Va'a, Hinaraurea, de Raiatea, ou encore le club de Huahine D32 mené par Kevin Céran-Jérusalémy devraient être de sérieux concurrents pour le podium. Rendez-vous donc samedi pour la première grande explication de la saison.

Le parcours

