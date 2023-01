Marara Paiement se lance dans les assurances

Tahiti le 30 janvier 2023 - La filiale de l’OPT, Marara Paiement, a signé ce lundi un contrat avec Generali lui permettant de proposer des produits d’assurance dans le réseau Fare Rata. Cette convention permet à Generali d’être représenté dans les archipels les plus éloignés.



Marara paiement a signé ce lundi matin un partenariat avec la société d’assurance Generali. L’objectif : proposer des produits d’assurances dans le réseau des agences Fare Rata. Grâce à l’expertise de Generali, Marara paiement proposera d’ici la fin d’année une gamme de 11 produits d’assurance. Le personnel de Fare Rata, en qualité d’agent agréé de Marara paiement, sera chargé de vendre les produits d’assurances.



La “force du réseau de Fare Rata” devrait permettre de créer de la “proximité avec le client”, explique Philippe Marie, président de Marara paiement. Jusqu’à présent, la filiale de l’OPT proposait uniquement des assurances scolaires, mais avait déjà pour ambition d’étendre ses services. “Le monde évolue, on s’adapte aux besoins de nos clients. C’est la première fois qu’on va présenter une gamme complète d’assurance”, continue le cadre dirigeant. Un ‘backoffice’ permettra de faire le lien entre le client, Fare Rata, Marara Paiement et Generali. “Concrètement, on a un assureur, un intermédiaire, et un distributeur”, détaille Bruno Arbonel, directeur général de la SAS Fare Rata.

Assurances pensées “pour les Polynésiens” Couverture tous risques, habitions, automobiles, bateaux, complémentaires santé… toute une gamme de produits d’assurance est en passe d’être référencée. “On a une demande assez forte de la part des différentes sociétés. Notamment dans des domaines très spécifiques, comme le besoin de couverture technique, ou encore les assurances ‘multirisques professionnelles’”, complète Philippe Marie.



Et bien que Generali soit une compagnie multinationale, les produits d’assurances proposés dans le cadre de ce partenariat ont été “pensés pour la population polynésienne”, affirme Philipe Marie. Si les premiers contrats doivent être mis en vente d’ici la fin de l’année, en amont les salariés de Fare Rata seront formés pour conseiller et “répondre au mieux aux besoins du client”, indique Bruno Arbonel.



La gestion des dossiers d’assurances sera opérée par Generali. “Les employés de Marara Paiement ne sont pas des assureurs, ils seront obligés de revenir vers nous. La filiale de l’OPT est chargée et qualifiée pour vendre le produit. De notre côté, on prendra en charge tout le service après-vente”, souligne Kelly Asin-Moux, l’agent général représentant Generali en Polynésie.

Proximité avec les îles Ce nouveau partenariat devrait permettre aux habitants des atolls éloignés, d’avoir accès à un service d’assurance, sans passer par Tahiti. La société Fare Rata est présente dans les cinq archipels du fenua, et compte 483 agents dispatchés dans ses 81 bureaux. “Quand on habite sur un archipel éloigné, on n'a pas toujours accès à Internet. Il faudra que l’on réfléchisse, mais on va faire en sorte que le client puisse déposer son constat directement auprès d’une agence Fare Rata, afin de nous faire parvenir le dossier”, explique le directeur général de Generali. “Il n’est pas normal à notre époque de voir des Polynésiens être obligés d’acheter un billet d’avion pour venir souscrire un contrat d’assurance à Tahiti ”, s’indigne de son côté Philipe Maire.



Mais, comme le rappelle Kelly Asin-Moux, il n’est “pas rentable d’établir une agence dans les îles les plus éloignées” : “Comme toute société privée, on essaie de s’implanter dans les zones géographiques où il y a de la clientèle. Ce partenariat nous permet d’être représentés dans les îles, sans que l’on soit obligés d’ouvrir une agence.”

