Marama Vahirua vers un retour à Nice

Tahiti, le 19 juin 2020 - Marama Vahirua a été approché par son ancien club de l'OGC Nice pour intégrer le staff de l'équipe U19 des Aiglons.



Le plus célèbre pagayeur du football pourrait retrouver un de ses anciens clubs. Treize ans après avoir disputé son dernier match sous les couleurs de l'OGC Nice, Marama Vahirua, 40 ans, pourrait retrouver dans les prochaines semaines la Côte d'Azur. Selon le site actufoot, l'ancien attaquant du Gym est pressenti pour intégrer le staff de l'équipe U19 des Aiglons coachée par son ancien coéquipier à Nantes Emerse Faé. L'attaquant tahitien, champion de France avec les Canaries en 2001, pourrait également s'occuper de la formation des avant-centres azuréens.



Contacté jeudi, Marama Vahirua n'a pas souhaité confirmer l'information… pour le moment. En effet, ce dernier précise tout de même que les négociations avec le club sont déjà bien avancées. Les premiers contacts auraient été établis en février, et les discussions se sont accélérées le mois dernier.



Un passage remarqué sur la Côte d'Azur



“Tahitigoal” retrouverait un club avec lequel il a inscrit 23 buts en 111 matchs disputés. Il a notamment participé le 2 octobre 2004 à la fantastique remontée du Gym face au rival azuréen l'AS Monaco. Mené trois buts à zéro après vingt minutes de jeu, les Aiglons se sont finalement imposés 4-3, grâce à un but du Tahitien dans les dix dernières minutes du match. Il finira cette première saison avec dix réalisations au compteur.



L'OGC Nice lui a d'ailleurs rendu hommage en août 2018 en l'invitant pour la première journée du championnat. L'occasion pour le Tahitien de mesurer sa côte de popularité qui est restée intacte auprès des supporters. "Pour beaucoup, leur idole c'est Ronaldinho, Zidane, Messi, Ronaldo, mais pour moi c'est Marama Vahirua et son numéro 19”, a indiqué un supporter du Gym dans une vidéo réalisée par le club.





Les Aiglons plus ambitieux



Si ce retour dans les Alpes-Maritimes est acté dans les prochaines semaines, Vahirua retrouvera un club bien différent de celui qu'il a connu entre 2004 et 2007. Le Gym tout d'abord s'est doté en 2013 d'un nouveau stade. L'Allianz Riviera qui est venu remplacer le stade historique du Ray. Puis en 2017, le club azuréen a inauguré son nouveau centre d'entraînement et de formation qui a coûté la bagatelle de près de deux milliards de francs.



D'ailleurs la politique du club est de rappeler d'anciens joueurs du Gym pour former et encadrer les futurs talents du club. Parmi les anciens de retour à Nice, on retrouve Cédric Varrault, entraîneur adjoint de la réserve et ancien coéquipier de Marama Vahirua pendant ses années à Nice, Didier Digard, adjoint chez les U17, ou encore Emerse Faé entraîneur en chef des U19, et qui pourrait donc être prochainement assisté par Marama Vahirua.