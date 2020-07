Marama Vahirua officiellement de retour à Nice

Tahiti, le 7 juillet 2020 - L'OGC Nice a officialisé mardi le retour de Marama Vahirua sur la Côte d'Azur, pour intégrer le staff de l'équipe U19 des Aiglons, où il sera l'adjoint d'Emerse Faé.



“Bon retour chez toi Marama !” Treize ans après son dernier match sous le maillot de l'OGC Nice, Marama Vahirua, 40 ans, retrouve la Côte d'Azur. Les Aiglons ont officialisé mardi l'arrivée de l'ancien attaquant au poste d'entraineur adjoint de l'équipe U19 des Aiglons. Le Tahitien a d'ailleurs pris part à son premier entrainement hier aux côtés d'Emerse Faé, entraîneur en chef des U19, et de Manuel Pires, directeur du centre de formation du club azuréen.



“Mon objectif, c'est de faire exactement ce que j'ai fait en tant que joueur. C’est-à-dire donner de la vie, de la joie et surtout de l'amour à jouer au football. Quand j'étais à Nice on était une vraie famille. Et le but maintenant c'est de transmettre ces mêmes valeurs aux jeunes”, a indiqué Vahirua, dans une vidéo réalisée par le club niçois.



“C'était notre star quand il est arrivé au club. Et ça fait plaisir de le retrouver. On sait l'attachement qu'il a pour le club. On a hâte de tous travailler ensemble”, s'est réjoui Cédric Varrault, son ancien coéquipier sous les couleurs rouge et noir et qui est aujourd'hui entraîneur adjoint de la réserve.



Selon un communiqué du club, le rôle du plus célèbre des pagayeurs ne se limitera à son poste d'entraîneur adjoint des U19. Afin d’individualiser au maximum le travail des jeunes Aiglons, il animera également des séances spécifiques dédiées à tous les attaquants du centre.