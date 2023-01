Marama Vahirua nommé entraineur de l'équipe réserve de l'OGC Nice

Tahiti, le 23 janvier 2023 – Dans un communiqué diffusé, ce lundi, l'OGC Nice indique que Marama Vahirua, 42 ans, a été nommé entraineur de l'équipe réserve du Gym. Le coach tahitien a dirigé son premier match ce dimanche et a signé sa première victoire sur le banc azuréen en l'emportant face à Marignane Gignac (2-1).



Membre du staff des équipes de jeune de l'OGC Nice depuis juillet 2020, Marama Vahirua a passé une nouvelle étape dans sa vie d'entraineur. Dans un communiqué diffusé, ce lundi, le club azuréen indique que l'ancien attaquant a pris le poste d'entraineur en chef de l'équipe réserve du Gym. Le Tahitien prend ainsi la suite de Julien Sablé qui a rejoint le staff de l'effectif pro.



"En nommant Marama au poste d’entraîneur de l’équipe réserve, nous faisons le choix de la compétence et de la continuité", précise le directeur sportif de l'OGC Nice, Florent Ghisolfi, dans ce même communiqué. "Il connaît sur le bout de doigts tous les joueurs qu’il a à disposition, ce qui est essentiel pour relever le challenge sportif de la deuxième moitié de saison. Il n’aura pas besoin de temps d’adaptation, il possède la 'vision club', l’expérience, et en tant qu’ancien, il transmet naturellement aux jeunes les valeurs de l’OGC Nice, tant au niveau du jeu que de la mentalité. Il est la personne idéale pour ce poste clef."



Marama Vahirua a d'ailleurs dirigé son premier match avec la réserve ce dimanche. Les Aiglons se sont imposés face à Marignane Gignac sur le score de 2-1 pour le compte de la 13e journée de National 3. Coach adjoint des U17 et sur le banc de la N3 le week-end dernier, @Vahirua_Marama prend la suite de Julien Sablé à la tête de la réserve niçoise.

