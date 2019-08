Marama Meha'i, futur contrôleur aérien dans l'armée

Mais si la jeune fille est ici sur le tarmac de l'aéroport de Faa'a, prête à décoller dans quelques heures pour l'école de sous-officiers de Rochefort, ce n'est pas seulement à la chance qu'elle le doit, mais à elle-même. "J'ai obtenu mon bac S au lycée de Papara l'an dernier. Et depuis un an, je me suis préparée pour être reçue au concours de contrôleur aérien. J'ai passé les tests ici, puis j'ai pris des cours d'anglais, car il faut un bon niveau. J'ai aussi appris à connaître tous les avions de l'armée française, ainsi que leurs localisations. J'ai vraiment beaucoup bossé pour cela. Ensuite, je suis partie en France pour passer les entretiens de motivation en juillet devant une commission de contrôleurs aériens de l'Armée de l'air. J'ai appris que j'étais sélectionnée en revenant ici" , lâche dans un grand sourire, la jeune fille, très fière de s'engager dans l'armée pour six ans.

Car il faut dire que pour Marama Meha'i, l'armée, c'est un peu comme sa seconde famille. "J'ai baigné dans l'armée. Mon grand-père était militaire, ma mère a failli s'engager. Là, je m'engage avec ma cousine, qui part aussi comme contrôleur aérien. Mon petit copain aussi veut s'engager. J'espère qu'il pourra bientôt venir", avoue la jeune fille, originaire de Mataiea.



Et si elle reconnait avoir vraiment hâte de partir servir la France et d'embrasser cette nouvelle carrière dans l'armée comme contrôleur aérien, elle reconnait aussi, à quelques heures du départ, que ce n'est pas si facile de partir à des milliers de kilomètres de son fenua natal. "J'appréhende un peu tout de même, la famille risque de me manquer, j'espère qu'ils pourront venir me voir. Je sais que ma mère est très fière de mon engagement. Je le fais pour la France, mais aussi pour eux", lâche-t-elle pudiquement.