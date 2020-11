Manutea, des rhums en or

Deux rhums produits par la distillerie Manutea ont été distingué lundi par Spirits Selection, qui a rendu ses résultats. Le très vieux rhum agricole VSOP (quatre années de vieillissement) et le rhum blanc Quintessence 59,9°, ont tous les deux obtenu une médaille d'or. Spirits Selection est un rendez-vous international qui récompense les boissons spiritueuses en provenance des quatre coins du globe. Whiskies, cognacs, brandys, rhums, vodkas, gins, piscos, grappas, baijiu, tequila, etc. y sont évalués et classifiés par un panel d’experts.

Dans son communiqué, Manutea voit dans ces deux médailles la preuve que la marque fait “désormais jeu égal avec les Antilles et des îles reconnues pour la qualité de leurs productions, en particulier la Martinique et la Guadeloupe, bien représentées dans le palmarès de ce concours”. Manutea Tahiti a récemment mis en service un nouvel alambic pour accompagner le développement de ses rhums. La distillerie annonce que les premières récoltes de cannes sur Moorea auront lieu en 2021 avec à la clé le lancement d’un rhum bio. Elles viendront compléter les récoltes effectuées sur Taha'a.