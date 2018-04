Manuarii Teauroa, gagnant du concours de styliste haute couture

PAPEETE, le 16 avril 2018. Merani Itchner a organisé samedi un concours de styliste Haute Couture pour faire rayonner les créations locales en Polynésie mais aussi, à terme, à l’international. Elle a créé l’association Tahiti Designer en mars 2017 à cette attention. Manuarii Teauroa a été récompensé.



Merani Itchner est créatrice. Elle est passionnée par son activité et entend faire parler de la création polynésienne à l’international. Elle a lancé M. mes créations, une boutique de prêt-à-porter et d’accessoires, a réalisé des robes de cérémonie sur-mesure, organisé des événements.



En 2017, elle participé au concours e styliste designer organisé par la Chambre de commerce, d’industrie des services et des métiers (CCISM). Un concours qu’elle a remporté et grâce auquel elle a remporté une formation au collège Lassale à Montréal.



En attendant de pouvoir profiter de cette formation qui lui ouvrira les portes de certains défilés sur place, elle a créé l’association Tahiti Designer. Dans ce cadre, elle a organisé samedi soir un concours de styliste haute couture.



La haute couture est un secteur professionnel particulier où évoluent des créateurs de vêtements de luxe. Né en France, ce secteur s’organise autour de "maison de haute couture". La haute couture joue un rôle d’avant-garde où les œuvres présentées préfigurent la mode, d’une certaine manière.



La haute couture est une appellation juridiquement protégée et, les maisons de haute couture, doivent de ce fait répondre à un certain nombre de critères comme par exemple : réalisation du travail à la main, unicité de pièces sur-mesure, présence à deux défilés minimum par avec un nombre de passage fixé, utilisation d’une certaine surface de tissu…