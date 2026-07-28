

Manu Payet à Tahiti pour la première fois avec "Emmanuel 2"

Tahiti, le 27 août 2026 – Manu Payet montera pour la première fois sur scène à Tahiti en février prochain. L’humoriste et acteur réunionnais présentera son nouveau spectacle, Emmanuel 2, les 19 et 20 février 2027 au Grand Théâtre de la Maison de la culture. Un seul-en-scène très personnel dans lequel, trois ans après Emmanuel, il reprend le fil de sa vie de quadragénaire devenu père, entre temps qui passe, addictions, famille et souvenirs de La Réunion.





Il aura fallu attendre Emmanuel 2 pour voir Manu Payet pousser jusqu’à Tahiti. À 48 ans, l’humoriste, acteur et animateur fera ses premiers pas sur une scène polynésienne les vendredi 19 et samedi 20 février prochains, à 19 h 30, au Grand Théâtre de la Maison de la culture, à l’invitation de SA Productions.



Le spectacle porte bien son nom. Trois ans après Emmanuel, Manu Payet en reprend le récit là où il l’avait laissé, et continue de puiser largement dans sa propre vie. Désormais père et "presque quinqua", il raconte sans trop de filtres sa paternité, ses addictions, ses peurs ou encore son rapport au temps qui passe. La Réunion, dont il est originaire et à laquelle il reste très attaché, occupe également une place dans ce nouveau chapitre.



Sa famille fournit elle aussi une bonne partie de la matière : ses parents, sa fille de 6 ans et sa femme, qu’il surnomme « De Gaulle », passent tour à tour dans cette chronique intime. Un spectacle d'une heure et demie qui joue sur cette proximité avec le public, entre anecdotes personnelles, autodérision et regard sur le passage à la cinquantaine.



De la radio à la scène



Avant de devenir un visage familier du cinéma et de la télévision, Manu Payet s’est d’abord fait connaître au micro. Originaire de La Réunion, il débute sur NRJ Réunion avant de rejoindre la station nationale, puis la télévision à partir de 2003. Le cinéma suit quelques années plus tard, avec notamment des rôles dans Coco, L’Amour c’est mieux à deux, Tout ce qui brille ou Nous York. Il prête également sa voix à plusieurs films d’animation, parmi lesquels L’Âge de glace et Kung Fu Panda.



Mais c’est sur scène qu’il a progressivement installé son univers, fait d’histoires personnelles et d’un humour qui revendique la proximité d’une "discussion entre potes". Avec Emmanuel 2, c’est donc ce Manu Payet-là que le public polynésien découvrira pour la première fois en février.



Les billets sont d’ores et déjà proposés à la vente, de 5 500 à 7 500 francs selon les catégories, sur Ticketpacific ainsi que dans les points de vente habituels.





Rédigé par D'après communiqué le Jeudi 27 Août 2026 à 10:02 | Lu 221 fois



