Manœuvrier aux ordres de l'officier de quart

Tahiti le 11 janvier 2023 - A l’occasion de la journée consacrée au forum des métiers de la Marine Nationale qui aura lieu jeudi 12 janvier prochain à la base navale de Pape’ete, la rédaction de Tahiti infos, vous fait découvrir en images, quelques portraits de marins polynésiens engagés dans la Marine Nationale et actuellement embarqués à bord de la frégate de surveillance Prairial. Exceptionnellement, Tahiti infos a pu se rendre pendant 24 heures en immersion à bord même du navire, lors du transit retour et à l’issue d’une longue mission effectuée dans la zone Sud-est de l’océan Pacifique. Rencontre en images avec ces marins sur le lieu même de leur quotidien. Vous découvrirez Pilote d’hélicoptère, mécanicien, cuisinière, manœuvrière, plongeur, maître d’hôtel quelques uns des 218 métiers qu’offre la Marine Nationale. Pour Tahiti infos ces professionnels ont accepté de nous présenter leur spécialité et nous livrer leur passion pour la vie embarquée.