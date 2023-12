Manille et Paris s'engagent à parvenir à un accord clé de défense

Manille, Philippines | AFP | samedi 02/12/2023 - Les ministres philippin et français de la Défense se sont engagés samedi à poursuivre les efforts en vue d'un accord qui leur permettrait notamment de déployer des troupes sur leurs territoires respectifs.



Les Philippines, situées dans la stratégique mer de Chine méridionale, ont déjà conclu des accords similaires avec les Etats-Unis et l'Australie et ont convenu d'entamer des négociations avec le Japon.



Manille cherche à renforcer sa défense dans la région Asie-Pacifique et au-delà face aux revendications accrues de la Chine dans la mer de Chine méridionale.



S'exprimant à l'issue d'une réunion à Manille, le secrétaire philippin à la Défense Gilbert Teodoro et son homologue français Sébastien Lecornu n'ont pas donné de calendrier pour la négociation de l'accord, qui permettrait aux deux pays d'envoyer des troupes sur le territoire de l'autre pour des formations et d'autres opérations.



A ce stade, ils ont signé une "lettre d'intention" pour "élever le niveau d'interaction et consolider les échanges par une coopération pratique", précise un communiqué commun.



"Nous sommes convenus de travailler sur des valeurs partagées, une coopération partagée, non seulement dans la mer de Chine méridionale mais aussi dans la zone du Grand Pacifique, où la France est également présente et dans laquelle nous souhaitons renforcer la coopération et la présence en matière de défense avec les autres nations océaniennes", a déclaré M. Teodoro.



M. Lecornu a souligné que la marine française menait déjà un "bon nombre d'entraînements et d'opérations dans la région".



Il a évoqué un "agenda de remontée en puissance de notre présence dans la région Indo-Pacifique, répondant aux demandes des deux partenaires et amis", reprenant un terme utilisé par les Etats-Unis et leurs alliés pour désigner la région Asie-Pacifique.



Les Philippines ont eu de multiples confrontations avec la Chine au sujet des îles contestées de la mer de Chine méridionale.



Pékin revendique la majeure partie de la mer, y compris les eaux et les îles proches des côtes de ses voisins, et a ignoré une décision d'un tribunal international selon laquelle cette revendication n'a aucun fondement juridique.



Pékin déploie des navires militaires pour patrouiller les eaux et a construit des îles artificielles et des installations militaires pour renforcer sa position.



Les Philippines, Brunei, la Malaisie, Taïwan et le Vietnam revendiquent également diverses îles et récifs dans la mer, qui recèleraient de riches réserves de pétrole.



La France cherche à réaffirmer son importance et se positionner comme "puissance d'équilibre" dans la région Asie-Pacifique, où la Chine et les Etats-Unis se disputent l'influence.



La France compte 1,6 million de citoyens dans la région Asie-Pacifique répartis dans sept territoires d'outre-mer, dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, et une zone économique exclusive s'étendant sur neuf millions de kilomètres carrés.

le Dimanche 3 Décembre 2023 à 07:20 | Lu 57 fois