Manihi Va’a a remporté la course ATN

PAPEETE, le 19 octobre 2019 - Belle victoire pour Manihi Va’a qui a remporté ce samedi matin la course organisée par l’association Air Tahiti Nui va’a sous l’égide de la fédération tahitienne de va’a.



Le club de va’a des Tuamotu Maniihi va’a a remporté la course Air Tahiti Nui. L’équipage boucle le parcours en 2H08’08 devant Paddling Connection (2H58’02) et Hinaraurea en 2H09’29.



Dans la catégorie féminine, c’est le club Tamari Punaruu qui s’impose devant deux équipages du club Tahitian Paddle. Dans la catégorie vétéran, c’est HInaraurea qui s’impose devant Mata are va’a et Banque de Polynésie.



La course Air Tahiti Nui Va’a est le dernier rendez-vous V6 avant Hawaiki Nui Va’a 2019 prévue dans un peu plus d’une dizaine de jours.



Manihi Va’a a remporté des billets offerts par ATN et pourra donc participer à la prochaine édition de la Vendée Va’a. SB/FTVAA