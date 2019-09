Manifestations pour le climat: New York encourage ses élèves à participer

New York, Etats-Unis | AFP | jeudi 12/09/2019 - Les autorités new-yorkaises ont donné jeudi leur bénédiction aux élèves qui veulent rater l'école pour participer à la grande manifestation pour le climat prévue le 20 septembre, emmenée par la jeune Suédoise Greta Thunberg.



L'administration scolaire, qui gère plus de 1.700 écoles publiques sous l'autorité du maire démocrate et très anti-Trump Bill de Blasio, a annoncé dans un tweet qu'elle "excuserait les absences des écoliers qui participeront à la grève pour le climat du 20 septembre".

"Nous applaudissons nos élèves quand ils prennent la parole de façon respectueuse et pacifique, sur des sujets qui leur tiennent à coeur", a ajouté l'administration, indiquant qu'elle encouragerait les discussions à l'école sur le changement climatique et l'importance de participer au débat public.

Les écoles publiques new-yorkaises comptent quelque 1,1 million d'élèves, de la maternelle à l'équivalent de la Terminale.

Difficile de savoir combien de personnes participeront à la manifestation new-yorkaise, l'une des nombreuses auxquelles les jeunes sont appelés à participer ce jour-là dans le monde entier.

Ça "va être la plus grande journée d'action pour le climat que le monde ait jamais vue", a affirmé vendredi l'un des coordinateurs de l'évènement, l'Américain Bill McKibben, lors d'une conférence de presse téléphonique.

Des célébrités et de grandes ONG sans lien direct avec la cause environnementale, comme Amnesty International, ont aussi appelé à participer aux manifestations.

Cette journée de mobilisation vise à pousser à l'action les dirigeants du monde entier, avant le sommet de l'ONU sur le climat du 23 septembre.

Dans une lettre datée mise en ligne par une des organisatrices de la manifestation new-yorkaise, Alexandria Villasenor, le conseil municipal de la capitale économique américaine évoquait le chiffre de 30.000 élèves new-yorkais attendus le 20 septembre autour de la jeune égérie Greta Thunberg, arrivée à New York le 29 août après avoir traversé l'Atlantique en voilier.