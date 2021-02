Manger local : quand les cantines scolaires montrent l'exemple

La question du foncier du côté de Taiarapu-Ouest, en revanche, s'avère moins compliquée. Un projet de lotissement récemment consacré à l'agriculture biologique sur une superficie de 77 hectares a justement vocation à alimenter ses cantines scolaires. Même dynamique du côté de Teva I Uta qui a lancé en 2019 un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire dans ses écoles maternelles et primaires.



Avec ses 1 300 couverts par jour, la commune de Mahina veut y croire aussi. "Nous avons tenté des démarches, et des marches arrière dans certains cas, parce que les parents n'étaient pas prêts. Mais c'est quelque chose qu'on favorise au maximum. La plus grosse difficulté, c'est de trouver des fournisseurs de produits locaux qui puissent livrer en grande quantité et de manière régulière, c'est la priorité de la commune de Mahina" assure Chantal Garnier, conseillère municipale de la commune, en charge de la restauration.



"On est bloqué par les marchés publics, ce sont souvent les gros fournisseurs qui ont le marché parce qu'ils arrivent à avoir la marchandise en grande quantité" renchérit Poekura, responsable de la cuisine centrale de Mahina. Malgré tout, la commune a commencé à monter un annuaire des agriculteurs et des artisans locaux. "Comme partout dans le monde, on a intérêt à favoriser les circuits courts. On a intérêt à donner des produits frais à nos enfants et faire travailler les producteurs locaux pour qu'ils puissent développer de meilleurs produits" argumente l'élue de Mahina.



Depuis quelques années, la notion de "manger local" gagne du terrain dans le débat public, portée par la prévalence de l'obésité en Polynésie et plus récemment par la fermeture des frontières provoquant des difficultés d'approvisionnement. "Aujourd'hui, le message c'est de retourner vers la terre puisque, à côté, on va mettre en place des conserveries et des usines de transformation. C'est pourquoi on veut favoriser l'accès aux terrains pour pouvoir cultiver, on est accompagné par le Pays sur ce dispositif", développe Doris Hart. D'ici quelques années, l'île vise l'objectif ambitieux de l'autonomie alimentaire. "On peut même envisager d'approvisionner à terme des supermarchés ou des grands hôtels qui demandent de la qualité, donc le bio va prendre toute sa dimension" renchérit l'élue. Voire, pourquoi pas, "un jour exporter sur Tahiti".