Manger avec conscience paraît chez 'Api Tahiti

TAHITI, le 24 février 2021 - Le livre Manger avec conscience qui paraît chez 'Api Tahiti, est signé Ana Ghasarian. Il témoigne du cheminement de l'auteure, amène le lecteur à s'interroger sur son rapport à l'alimentation et lui apporte des éléments de réponse par thèmes : façons de cuisiner, ustensiles, viandes, fruits, légumes, herbes, aliments à éviter, fonctionnement de l'organisme...



Le titre du livre d'Ana Ghasarian qui paraît chez 'Api Tahiti, Manger avec conscience fait le lien entre l'alimentation et la spiritualité.



" Manger avec conscience, c'est mettre de la spiritualité dans notre consommation alimentaire. Cela signifie manger pour nourrir notre corps complètement, au-delà des plaisirs simples du palais et de nos habitudes culturelles ", définit Tony Samara qui s'exprime en introduction.



Il est guide spirituel. Il ajoute : " Je ne dis pas que le plaisir de manger n'est pas important mais que, souvent, la source de ce plaisir provient de notre système de croyances, de nos idées et de nos habitudes ."



Ana Ghasarian, professeure de yoga, masseuse, est végétarienne. Elle a rencontré Tony Samara au cours d'une retraite au Portugal d'où elle est originaire. " Il a un parcours atypique ", dit-elle.



Il a passé son enfance en Égypte où il a commencé à s'intéresser au savoir spirituel ancien. À son adolescence, il est allé aux États-Unis séjourner dans un monastère bouddhiste auprès d'un maître zen. Puis a suivi des études en biologie marine qui l'ont amené en Amazonie bolivienne. Là, il a rencontré des shamans l'ouvrant à " une autre façon d'approcher la nature ".



À Moorea, il découvre les rā'au



Plus tard, au Pérou, il a rencontré d'autres shamans mais aussi des guérisseurs qui lui ont beaucoup appris sur les plantes médicinales.



" Son intérêt pour les plantes grandissait et il s'est rendu en Polynésie française, notamment à Moorea où il a appris des rā'au Tahiti auprès de personnes de savoir. " Il a aussi séjourné en Inde pour rencontrer des sages et approcher la spiritualité indienne…



" Cette somme de rencontres, de vécu et de recherches ont fait de lui une personne riche en connaissances et heureux de partager tout cela dans ses retraites et ses réunions en ligne qu'il appelle Satsang ."



Lorsqu'Ana Ghasarian a rencontré Tony Samara en 2002, elle s'intéressait déjà au lien entre santé et alimentation. " Les commentaires de Tony sur l'alimentation me touchaient particulièrement et je prenais des notes. J'ai ensuite participé à de nombreuses retraites et en 2006-2007 je me suis trouvée avec une trentaine de participants dans une retraite-jeûne de 40 jours guidée par Tony. Ce fut une vraie bienfaisance pour le corps et pour l'esprit et à la fin de cette longue retraite Tony a émis cette idée : 'Désormais, il vous serait salutaire de manger avec conscience'. "



Ses notes accumulées sur l'alimentation, ses propres expériences ont pris sens. " J'ai pensé les partager dans une publication. "



Ana Ghasarian a ajouté des entretiens plus poussés pour qu'un livre prenne forme. Elle a rencontré un médecin ayurvédique en Inde, intéressé par le sujet et, pour compléter, a également sollicité un ami chinois " qui est un excellent praticien de la médecine traditionnelle chinoise ".



Un livre en quatre parties



L'ouvrage se découpe en quatre grandes parties. La première est divisée en chapitres consacrés aux grands principes de l'alimentation en pleine conscience : Quand manger, les façons de cuisiner, les ustensiles pour cuisiner, la fin du repas mais également à des produits particuliers : les boissons, la viande et le poisson, les fruits, les huiles…, à des éléments comme les omégas, les vitamines…, à des compléments alimentaires et autres aliments bénéfiques, aux aliments à éviter et problèmes de santé.



Dans une deuxième partie Ana Ghasarian dresse un aperçu de la biologie de l'alimentation sur le système digestif, traite des équilibres acide/alcalin, des bactéries.



Enfin, dans les troisième et quatrième parties, il est question des principes orientaux sur la nourriture, de la médecine chinoise traditionnelle et du manger et vivre consciemment.