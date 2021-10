Mangareva mène la chasse aux déchets perlicoles

Mangareva, le 23 octobre 2021 - Depuis la semaine dernière, la commune de Rikitea, en partenariat avec la Direction des ressources marines, met en place une opération de récolte des déchets perlicoles.

Depuis la mission des nettoyages des plages organisée par la TSP en décembre dernier, la commune de Rikitea a à cœur le nettoyage de son espace maritime. C’est pour cela qu’une campagne de collecte des déchets perlicoles est organisée dès le mois de novembre. En amont du ramassage, une campagne d’information et de sensibilisation auprès de la population a pu se faire dès la semaine dernière.



C’est un total de 300 m2 de déchets que la commune prévoit de rapatrier à Tahiti via les goélettes commerciales qui desservent l’île. Les déchets de type grillages, collecteurs ou cordages devront être nettoyés pour ensuite être rassemblés avant le rapatriement.



Pour finaliser l’organisation du projet, une réunion s’est tenue vendredi dernier à la mairie avec les différents acteurs du projet comme les représentants de la commune, de la Direction des ressources marines et du comité de gestion de la perliculture. Plusieurs axes de la collecte ont été abordés et questionnés. Pour Teicho Paeamara, représentant de la commune : “La principale difficulté sera de récolter les déchets nettoyés car la plupart des cordages et grillages sont stockés dès la sortie de la mer et ne sont pas nettoyés… les perliculteurs sont disposés à nous aider mais le nettoyage risque de poser problème.”



