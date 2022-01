Manava Lery rêve jazz & blues

TAHITI, le 17 janvier 2022 - Professeure à l’université, Manava Lery vient de mettre en ligne ses premiers morceaux. Des morceaux plutôt jazz et blues dont elle écrit la musique mais aussi les paroles. Elle se lance à peine mais promet sous peu un EP et, pourquoi pas, un album.



Elle a déjà enregistré cinq morceaux. Ce sont les tout premiers, même si Manava Lery chante depuis des années. " J’ai toujours écouté beaucoup de musique ", dit-elle. Son père jouait du synthétiseur. Elle-même a appris le piano lorsqu’elle était petite, elle joue un peu de 'ukulele et de derbouka –un instrument de percussion– " mais pas assez bien pour m’accompagner ". Son apprentissage n’a pas été approfondi, sa voix reste son meilleur allié.



Petite, elle a plutôt été influencée par Glenn Miller, Nina Simone, Nat King Cole et Natalie. Depuis l’adolescence, elle aime Ella Fitzgerald, Barry White, Diane Krall ou bien encore Melody Gardot, Norah Jones ou Amy Winehouse. " J’aime également la musique orientale, elle m’influence énormément car elle est très mélodieuse. " Ses morceaux confirment la tendance.



Son envie d’enregistrer des chansons est récente. De fil en aiguille, parlant musique avec son collègue Florent Atem, elle est entrée en contact avec Fabrice Cima, professeur de saxophone et de flûte au Conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF) qui l’a orientée vers Eremoana Ebb et son studio Harmonie Prod Polynésie.



Un travail d’équipe



Manava Lery a travaillé avec une équipe et enregistré ses cinq morceaux dans les studios de Eremoana Ebb. " Une personne qui compte beaucoup humainement et professionnellement ." Il a été celui qui a donné la couleur des morceaux de Manava Lery. " On fonctionne ensemble d’une manière original ", décrit la chanteuse. " J’envoie un premier fichier à partir duquel il fait les arrangements ." Dans ce fichier, il y a une mélodie de base. " C’est quelque chose qui me vient très facilement, je pense en avoir déjà suffisamment pour deux ou trois albums ! " Elle les enregistre avec un dictaphone pour les mémoriser et n’y apporte que très peu d’ajustements une fois sortis.



Eremoana Ebb, au clavier, avec les musiciens Teti Ebb à la guitare, Fabrice Cima au saxophone, Fariki Mai à la basse et la contrebasse, Noël Gnanapragasam à la basse et Adrien Ballay à la batterie interprètent ensuite les compositions.



Raconter une histoire



Manava Lery écrit seule de son côté le texte de ses chansons. " Cette étape est plus compliquée ." Il lui faut une histoire, un déclic. Une fois que l’idée est là, " c’est comme un pelote de laine que je déroule ". Le morceau The Peasant par exemple rend hommage aux "gens de la terre". " J’y raconte la journée d’un paysan, un homme qui part tôt le matin, travaille toute la journée, qui s’adresse à la nature quand il n’en peut plus et rentre, fatigué, mais honoré par ce qu’il a fait. "



Avant l’enregistrement, Manava Lery peut compter sur le professionnalisme de Peterson Cowan, professeur de chant lyrique au CAPF. Il se déplace jusqu’au studio. " On fait l’échauffement ensemble, ensuite il m’aide tout au long de l’enregistrement quand il est nécessaire d’ajuster ." Pour la chanteuse, c’est une aide précieuse et " généreuse ".



Les textes sont en anglais. " Ce n’est pas ma langue maternelle, ce qui n’est pas toujours évident ." Dans Japanese food, elle s’exprime aussi un peu en chinois pour citer des plats. Elle a fait appel à l’un de ses étudiants (Manava Lery est professeure à l’université) pour parfaire sa prononciation. Elle annonce par ailleurs une chanson en tahitien avec une étudiante.



Les morceaux de Manava Lery sont essentiellement des compositions jazz-blues. "J’ai fait un rap, ainsi qu’une balade pop, mais je ne vais pas continuer sur cette voie, j’ai plus de goût pour le jazz-blues et je ne crois pas que ce soit une bonne idée de se disperser maintenant." Elle espère pouvoir sortir un EP, voire un album sous peu. En attendant, ses chansons en ligne sur les plateformes Spotify, Deezer et sur sa chaîne YouTube.