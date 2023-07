Mal-être à la direction de l’environnement

Tahiti, le 24 juillet 2023 – Plusieurs agents de la direction de l’environnement dénoncent du “harcèlement”, de la “souffrance au travail” ou encore un “management déplorable” émanant de leur directrice, Miri Tatarata.



Il y a de l’eau dans le gaz à la direction de l’environnement (Diren) entre la directrice Miri Tatarata et plusieurs de ses agents. En effet, ils sont nombreux à dire “souffrir” du management de cette dernière qu’ils considèrent comme étant de la “maltraitance” ou encore du “harcèlement”. Certains agents ont même préféré quitter la direction de l’environnement et se diriger vers un autre service du Pays pour ne plus “subir” de tels agissements de la part de leur directrice.

“Une situation qui a trop perduré” Selon nos sources, cette situation n’est pas nouvelle et dure depuis plusieurs mois, voire même années. D’après nos informations, la direction générale des ressources humaines (DGRH) a été informée, à plusieurs reprises, du “mal-être” et de la “souffrance” des agents de la Diren au point que la médecine du travail a été interpellée.



La vice-présidente et ministre de l’Environnement, Éliane Tevahitua, a elle aussi eu écho de ce “grand malaise”. Contactée par Tahiti Infos, cette dernière a déclaré que cette situation allait bientôt être résolue.



Rappelons que Miri Tatarata a été nommée en 2015 directrice de l’environnement par intérim, puis confirmée à son poste moins d’un an après par l’ancien ministre de l’Environnement Heremoana Maamaatuaiahutapu.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 24 Juillet 2023 à 18:25 | Lu 1123 fois