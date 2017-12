Makemo : un nouveau groupe électrogène grâce aux Jeux inter-îles

Ouvrir le marché à d’autres sociétés pourrait être une solution, mais un problème persiste. " Les sociétés qui souhaitent venir ici demandent à mettre en place la péréquation " , confie le maire de Makemo. " Sur l’atoll de Hao, c’est EDT qui assure et il y a ce système de la péréquation. Dans la commune associée de Katiu et Taenga, le carburant est vendu à 69 francs. Si la péréquation est acceptée, le prix du litre du carburant sera à 30 francs. Donc, les sociétés qui désirent venir chez nous pour produire de l’énergie, demandent juste la mise en place de cette péréquation, pour que leurs dépenses n’explosent pas. "



Une loi de pays sur la péréquation aurait même dû, selon Félix Tokoragi, passer à l’assemblée. " Manque de pot, cette loi de pays n’a jamais été présentée à l’assemblée pour être débattue. Donc, le document en question qui serait présenté à l’assemblée est en attente, et la seule solution pour sortir les communes des Tuamotu ne pourrait venir que par cette péréquation. Et la péréquation répond à une justice de fourniture d’énergie dans les communes, où il y a peu d’habitants. "



Le tāvana appelle le pays et la SEM Te mau ito api à prendre leurs responsabilités. " S’il n’y avait pas les Jeux, nous sommes convaincus qu’on n’aurait pas eu ce nouveau groupe. Donc, les Jeux ont fait accélérer le fait qu’on puisse garantir un minimum de fourniture d’énergie au sein du village de Makemo. Alors qu’avant 2004, c’était une compétence du pays. Maintenant, on demande à la commune de le faire, mais on ne nous donne pas les moyens pour accompagner correctement ce service public ".



Et à quelques mois des territoriales, Félix Tokoragi compte bien faire entendre la voix de sa commune. " Nous ne sommes pas une population qui doit être traitée comme du bétail " , conclut-il.