Makemo : menotté à un poteau pour avoir "agressé" le maire

Tahi Teraiarue

Habitant de Makemo



"Le danger ce n'est pas moi, mais lui"



" Je ne l'ai pas menacé avec une hache. Il ment ! Quand ils m'ont menotté au poteau, j'ai demandé à voir mon avocat et un médecin. Le maire a refusé catégoriquement. Par contre, ils ont fait venir un docteur et j'ai dit au mūto'i présent qu'ils étaient en train de faire quelque chose contre moi, c'est-à-dire un faux certificat médical attestant que j'étais fou. En plus, je ne lui ai jamais donné de coups dans le thorax, il y a des gens qui ont filmé la scène avec leur portable.

Ils sont venus couper mes palmiers n'importe comment, et je leur ai demandé d'arrêter. Le tāvana, qui était dans un coin, est descendu de sa voiture et il leur a dit de tout couper. Tellement j'étais énervé, je suis allé chercher la hache, non pas pour blesser quelqu'un, mais pour donner un coup sur le camion pour que le chantier s'arrête. Et au moment où je commençais à entrer dans ma cour, le maire s'est saisi de ma hache et il s'est mis à crier : tu voulais me couper ? Pour que les gens le croient. Mais, je n'ai jamais levé la hache. Il y a des témoins. C'est un menteur et le pire dans l'affaire, c'est qu'ils étaient quatre agents à être tombés sur moi jusqu'à l'arrivée des mūto'i. Et le maire a dit aux mūto'i : donnez-moi les menottes ! Ca fait longtemps que j'attendais ça et je vais le menotter personnellement. Le maire s'est mis devant moi en me disant : tu fais moins le malin, et je lui ai répondu de sortir de ma vue. Et il m'a dit : tu veux t'énerver ? Et, en s'adressant au mūto'i, il lui a dit : menotte-le sur le poteau, ça va lui faire du bien. Et arrivé au poteau, le maire a dit au mūto'i : donnez-moi les menottes, ça va me faire plaisir de le menotter une seconde fois. Vers 16 heures – 17h30, la population commençait à s'entasser devant la mairie. Si on ne m'avait pas libéré, je ne sais pas ce qui se serait passé, parce que la famille commençait à venir ainsi que les amis.

Et au sujet des Jeux, je ne vais pas m'amuser à aller là-bas. Mais eux, ils ont fait un faux document comme quoi je suis un mec dangereux. Ce n'est pas vrai et tout le monde le sait. Les gens savent que lorsque j'ai quelque chose à dire, eh bien je le dis en face et non derrière le dos.

Le maire est un manipulateur. Le danger ce n'est pas moi, mais lui. "