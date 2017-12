Makemo inaugure sa nouvelle mairie

MAKEMO, 11 décembre 2017 - Baptisée Mariteragi Tiave , la nouvelle structure a coûté 40 millions de francs, financés à 80 % par la Délégation pour le développement des communes (DDC). La nouvelle mairie de Makemo regroupe tous les services destinés au public, ainsi que la partie administrative et la police municipale.



La nouvelle mairie de Makemo, baptisée Mariteragi Tiave a été inaugurée dimanche, en fin de journée, en présence des personnalités du Pays et de l’Etat.



Ce projet a été initié en 2014 après la prise de fonction de Félix Tokoragi, au poste de tāvana. 40 millions de francs ont été nécessaires pour sa réalisation. " Nous avons démarré la construction fin décembre 2016, ils ont duré pendant sept mois ", explique Corinne Lévy, secrétaire générale de Makemo.



Le pays, au travers de la Délégation pour le développement des communes (DDC) a participé à hauteur de 80 % sur le financement de cette nouvelle mairie, 20 % ont été supportés par la municipalité.



" On a pu embaucher dix personnes, en contrat occasionnels pour la construction de la mairie ", précise la secrétaire générale.



La mairie est composée de deux parties : " la première est réservée à la partie administrative. Donc, elle n’est pas ouverte au public. Il y a aussi la police municipale et une cellule que nous appelons OPH et CPS pour répondre aux besoins de la population ".



Cependant, le maire et la secrétaire générale resteront dans les locaux de l’ancienne mairie, située en face de la nouvelle structure. " En hommage aux anciens maires parmi lesquels, on retrouve le père du tāvana ", dit Corinne Lévy.



Pour l’heure, aucune rénovation n’est à l’ordre du jour, même si l’équipe municipale y pense.



D’ailleurs, une autre structure est actuellement en construction. Il s’agit du futur hangar technique de la commune, " qui va mettre en sécurité tous les engins de la municipalité. Les travaux devraient se terminer d’ici avril ".