Makatea : un tourisme vert qui ne demande qu'à être exploité

PAPEETE, le 17 janvier 2019. Les associations Fatu Fenua no Makatea et Te Rupe no Makatea continuent d'agir pour développer les activités économiques de Makatea. Les particularités de l'atoll sont idéales pour le tourisme et l'agriculture. L'objectif : éviter à tout prix la reprise de l'exploitation du phosphate et la réhabilitation des anciens sites tels que prévues par l'homme d'affaires australien Colin Randall.





Sylvana Nordman et Danny Bruezière-Chatelais (Pittman), présidentes des associations Fatu Fenua no Makatea et Te Rupe no Makatea, unissent leurs forces et leurs idées en ce début d'année pour préserver Makatea. Les deux associations poursuivent leur combat contre la reprise de l'exploitation du phosphate et le projet de réhabilitation présenté par l'Australien Colin Randall, président directeur général de la SAS Avenir Makatea.



En décembre dernier, le gouvernement a accordé une subvention de 1.5 million de Fcfp à l'association Makatea Escalade pour le financement de l’aménagement d'un site d'escalade et la formation de l’encadrement. "C'est le type d'activité qu'on souhaite encourager", souligne Sylvana. "Il y a une forte demande d'activités. Il y a de plus en plus de touristes et de charters qui viennent à Makatea depuis la pose d'un corps mort en novembre. Il peut y avoir entre 5 à 6 voiliers de passage par semaine. Pour assurer un développement durable de l'atoll, il faut organiser les structures d'accueil."



Ce sont les chasseurs de crabes qui connaissent le mieux tous les recoins mais aussi les anfractuosités de Makatea. L'un d'eux finalise actuellement sa formation de guide professionnel de randonnée. Deux autres jeunes devraient bientôt suivre la même voie. "Ce sont des chasseurs de crabes. C'est eux qu'on choisit déjà pour emmener les touristes sur les sentiers. Grâce à cette formation, ils pourront en vivre", met en avant Sylvana.