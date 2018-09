Makatea privé de téléphonie mobile depuis plus d'une semaine

MAKATEA, le 6 septembre 2018. Depuis le mardi 28 août, les liaisons mobiles à Makatea et Niau ne fonctionnent pas. Impossible de joindre les habitants sur leur téléphone portable ou pour eux d'appeler. Vini assure travailler pour résoudre ce problème.





Depuis le 28 août dernier, soit plus d'une semaine, il est impossible de joindre les habitants de Makatea sur leur téléphone portable. Les résidents de l'atoll ne peuvent pas non plus appeler. Habitués, à ce que le réseau soit capricieux en période de mauvais temps, les habitants pensaient retrouver leur ligne mobile en fonctionnement assez rapidement. Ce qui n'est pas le cas. Contactée, la société Vini assure "travailler actuellement pour résoudre ce problème" qui touche aussi l'atoll de Niau.

Makatea, qui abrite 94 habitants selon le dernier recensement de l'Institut de la statistique de la Polynésie française, est donc relié actuellement au reste de la Polynésie française grâce à la téléphonie fixe, qui n'est en revanche pas présente dans tous les foyers de l'atoll. De nombreux habitants viennent donc utiliser le téléphone fixe de la mairie pour passer des appels, pour réaliser des commandes puisqu'une goélette doit partir en début de semaine prochaine pour Makatea.