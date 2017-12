Makatea, le paradis de l’escalade

PAPEETE, le 5 novembre 2017 - Plusieurs grimpeurs de l’association Vertical Limit reviennent d’un séjour original passé sur l’île de Makatea, située dans les Tuamotu, en novembre dernier. Ces passionnés de varappe, qui ont fait découvrir les magnifiques falaises aux jeunes natifs de l’île, souhaitent faire de Makatea un paradis mondial de l’escalade.



Décidément Makatea est une île pleine de richesses qui suscite bien des convoitises… Après son sous-sol toujours envié pour son phosphate, c’est au tour de ses majestueuses falaises de faire parler d’elles. De véritables joyaux de l’escalade, selon les grimpeurs !

« Le site est immense et très varié. La qualité de la roche est vraiment excellente et correspond exactement à ce qui plait aux grimpeurs en ce moment. Les falaises de Makatea ont un potentiel extraordinaire, elles peuvent devenir parmi les spots les plus renommés de la varappe dans le monde à condition d’ouvrir et d’équiper des voies. Et puis grimper et pouvoir apercevoir une baleine, c’est tout de même unique ! » , explique avec passion Frédéric Salle, guide de haute montagne, ancien cadre technique de la fédération française de la montagne et de l’escalade, qui faisait partie du voyage.