Makalea Foliaki : "L'objectif reste le même c'est de percer au plus haut niveau et d'arriver en équipe de France"

Et pas de chance encore pour vous qui avez subi une autre grosse blessure avant la reprise du championnat avec Cognac en septembre dernier. Mentalement, comment l'avez-vous géré ?

"C'est lors du deuxième match de préparation avant la reprise du championnat que je me fais les ligaments du genou droit. C'était un nouveau coup dur parce que je me remettais tout juste de la même blessure mais sur mon autre genou. Après, quand tu es sportif il y a des hauts et de bas dans une carrière. C'est la vie. Il faut s'accrocher et revenir plus fort".



Où en êtes-vous de votre rééducation ?

"Physiquement je me sens bien. Ça va faire deux mois que je suis à Tahiti. J'ai eu l'autorisation du club de partir en vacances. Ça fait vraiment du bien de revenir et de se ressourcer. Je dis vacances mais ce n'est pas tout à fait le cas parce que tous les jours je continue de m'entraîner. Le matin je fais des séances de musculation, je vais souvent nager et le soir je fais un footing. À ce niveau tu n'as pas le droit de te relâcher."



Vous sentez que la reprise est proche ?

"Je dois prendre l'avion ce vendredi. En rentrant dans mon club je vais passer des tests pour voir le déficit au niveau du genou. Selon les résultats j'aurai l'autorisation, ou non, de me réentraîner avec le groupe. Mais je sens que ça avance dans la bonne direction sachant que la reprise contact pour ce genre de blessure c'est six mois. Je pense pouvoir reprendre d'ici la fin du mois de mars. Fabrice Landreau m'a assuré qu'il souhaitait me conserver pour la prochaine saison. Mais cette année il restera encore sept ou huit matchs en championnat pour montrer au club que j'ai ma place".



Quels sont vos objectifs pour le reste de l'année et pour les prochaines années ?

"L'objectif reste le même, c'est de percer au plus haut niveau et d'arriver en équipe de France. Mais avant il faut que je retrouve un club de Top 14 ou de Pro D2 et ça va passer avant tout par de bonnes performances avec Cognac".