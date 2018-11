Maintien du prix des hydrocarbures au 1er décembre

PAPEETE, le 20 novembre 2018. Le gouvernement polynésien a annoncé que le prix des hydrocarbures ne sera pas modifié au 1er décembre.





Alors que près de 283.000 "gilets jaunes" ont protesté samedi dernier dans toute la France contre la hausse des taxes sur le carburant et la baisse du pouvoir d'achat, au sein de 2.000 rassemblements parfois tendus qui ont entraîné des accidents faisant un mort et 227 blessés, le gouvernement polynésien annonce que le prix des hydrocarbures ne sera pas modifié au 1er décembre.



Aux dates de chargements des produits hydrocarbures liquides, les valeurs CAF exprimées en Fcfp affichent des variations contrastées sous l’effet conjugué de l’évolution des cotations sur le marché de Singapour et la hausse de la devise américaine. Ainsi, le prix du pétrole et du gazole augmentent respectivement de 4,7 % et de 5 %, le fioul de 8 % tandis que le prix de l’essence sans plomb baisse de 0,4 %.

A la date de chargement du gaz butane, la valeur CAF exprimée en Fcfp augmente de 7,3 % par rapport à la précédente livraison sous l’effet d’une hausse du prix FOB et du coût du fret. Malgré ces fluctuations, le Conseil des ministres a décidé de maintenir les prix des hydrocarbures à leur niveau actuel pour le mois de décembre 2018.