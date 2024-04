Mahina ouvre son premier salon du livre

Tahiti, le 25 avril 2024 – Ce jeudi, la circonscription 9 de Arue, Mahina et Hitia'a o te Ra lançait son salon du livre dans les jardins de la pointe Vénus. Un événement sur trois jours où sont attendus 2 000 élèves. Du côté des établissements scolaires et du corps enseignant, il s'agit surtout de remettre le livre et la littérature au cœur des occupations des enfants.



À l'ère des réseaux sociaux et des tablettes tactiles, la crainte de voir disparaître les livres gagne du terrain dans le milieu de l'enseignement. Toutefois, hors de question pour ses acteurs de baisser les bras. En effet, pour la circonscription de Arue, Mahina et Hitia'a o te Ra, le livre a encore de belles années devant lui : “Cette journée est la concrétisation des projets pédagogiques qui ont été initiés dans les classes par les enseignants, mais surtout, elle représente l’une des priorités de notre plan de lecture au niveau de la circonscription”, assure Moana Greig, inspecteur de l'Éducation nationale en charge de cette circonscription. “En effet, nous tenons à ce qu'il y ait une vraie acculturation par la lecture, une acculturation par la littérature, il faut se réintéresser aux livres physiques. De plus, ce salon du livre permet également aux enseignants de lancer des projets d'écriture ou oraux, ce qui est fondamental afin de développer les compétences des élèves.”



Durant ces trois journées, les élèves des différents établissements auront l'occasion de parcourir divers ateliers afin de redécouvrir les plaisirs de la lecture, de l'écriture mais également de l'expression orale. Selon Gaëlle Latour, directrice de l'école Tamahana de Arue, plus qu'une opportunité, ce salon du livre est une nécessité : “Pour les écoles, ce type de journée est très important. Le fait de dédier du temps et de l'espace à la littérature, en regroupant des éditeurs, des auteurs et des activités orales, est une nécessité. On sait très bien que la littérature, c'est ce qui fait avancer le monde. Et aujourd'hui, je suis rassurée car, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les enfants n'ont jamais autant lu que maintenant. J'ai pu les observer durant toute ma carrière et je peux dire qu'aujourd'hui, les enfants sont passionnés par la lecture. D'ailleurs, dans les écoles on le voit, des boîtes à livre sont mises à disposition des bibliothèques, la littérature de jeunesse s'est considérablement développée…il y a une vraie dynamique et c'est rassurant.”



Pour rappel, le salon du livre de Mahina se tiendra à la pointe Vénus les 25 et 26 avril, de 8 heures à 15 h 30, et le 27 avril de 8 à 15 heures. Des séances de dédicaces seront également organisées le samedi avec notamment les éditeurs et les auteurs Rarahu et Moerani Flohr, Titaua Peu, Mme Carotte, Moearii Darius, Simone Grand, Roger Parodi, Rosalie Cruchet et Mickey Moto.