Mahina organise sa journée mondiale du coeur

Tahiti, le 16 septembre 2024 – Le samedi 28 septembre prochain, dans le cadre de la journée mondiale du cœur, la commune de Mahina organise une journée de sensibilisation et de prévention à la Pointe Vénus, de 7h30 à 12h30. L'enjeu : informer le public sur les maladies cardiovasculaires, l’une des principales causes de décès en Polynésie.



Les maladies cardio-vasculaires représentent l’ensemble des troubles qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins, à l'exemple de l’infarctus du myocarde, de l’accident vasculaire cérébral (AVC), ou encore de l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs. En Polynésie française, elles représentent la deuxième cause de décès chez la femme après le cancer du sein et chaque année on ne compte pas moins de 450 Polynésiens admis aux urgences du CHPF pour un AVC. Fait encore plus inquiétant : la moyenne d'âge des personnes concernées par ces troubles est de 10 ans inférieure à celle de l'Hexagone. Selon des études du CHPF, cette moyenne est fixée autour des 35 ans. Un triste bilan qui s'explique en grande partie par l'hygiène de vie des Polynésiens, en proie à une mauvaise alimentation, un manque d'activité physique et à la consommation excessive de tabac et d'alcool. Une lutte de longue date pour les autorités concernées qui doivent chaque année redoubler d'effort dans leur politique d'information, de sensibilisation et de prévention du grand public.



Activités et stands d’information



Et cette année, c'est au tour de la commune de Mahina de prendre les devants. Dans le cadre de la journée mondiale du cœur, la commune organise le samedi 28 septembre prochain de 7h30 à 12h30, à la Pointe Vénus, une matinée dédiée à la sensibilisation des maladies cardiovasculaires. En partenariat avec le club Soroptimist de Polynésie française, l'événement permettra de promouvoir les initiatives à mettre en place pour favoriser la diminution des facteurs à risque, les moyens de prévention et les traitements disponibles. Et à ce titre, l'organisation proposera pour l'occasion des activités physiques et sportives, mais également de relaxation et de détente (activités aquatiques, pédestres et de relaxation). Sur le site, des panneaux d'informations seront installés ainsi que des stands tenus par des associations de prévention, des médecins cardiologue et neurologue, des infirmières et une diététicienne. Des projections sur écran concernant les maladies cardiovasculaires et des échanges interactifs avec un cardiologue sont également prévus.