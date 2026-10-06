

Mahina : le tribunal valide l’élection de Damas Teuira

Tahiti, le 13 octobre 2026 - Pas de retour aux urnes à Mahina. Le tribunal administratif a rejeté ce mardi la protestation de Hinoi Fritch, Émile Vernaudon et Gilles Teaotea qui contestaient l’élection de Damas Teuira. Une décision en contradiction avec les conclusions du rapporteur public, qui avait proposé l’annulation du scrutin le 29 septembre.



Le 15 mars dernier, le maire sortant de Mahina, Damas Teuira, avait été réélu dès le premier tour avec 2 904 voix, soit 51,58 %. Mais ses adversaires, de Hinoi Fritch, Émile Vernaudon et Gilles Teaotea, ont contesté cette élection. En cause : la vidéo “Mahina veille sur vous”, publiée sur la page Facebook de la commune le 16 février 2026 avant les élections municipales.



Les trois candidats battus y voyaient une campagne de promotion interdite par l’article L52-1 du code électoral. Mais ils n’ont soulevé ce grief que dans un mémoire du 22 mai, alors que la protestation datait du 20 mars.



C’est ce qu’a sanctionné le tribunal administratif, ce mardi : le délai de quinze jours était passé, le grief est donc “irrecevable”.



“L’annonce n’est pas une manœuvre”



Les autres reproches formulés par les requérants sont tombés un à un. Les douze rétrospectives de janvier sont jugées “mesurées, factuelles et descriptives”, d’autant que la commune en publiait déjà en 2023 et 2024.



Le direct Facebook du jour du scrutin, avec la prière avant l’ouverture du bureau de vote, ne contient aucun appel au vote. Il n’y a donc pas de propagande au sens de l’article L49. Reste l’accusation d’information inexacte. La vidéo annonçait 30 caméras, les requérants en comptaient 13. C’est là que le tribunal s’appuie sur la note du bureau d’études : la commune dispose de 13 points de captage et de 50 capteurs optiques. “L’annonce n’est pas une manœuvre”.

Rédigé par Violaine Broquet le Mardi 13 Octobre 2026 à 16:41 | Lu 157 fois



