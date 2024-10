Mahina lancera le compte à rebours des Jeux de 2027

Tahiti, le 15 octobre 2024 - Ce mardi, le Comité organisateur des Jeux du Pacifique avait rendez-vous avec le maire de Mahina, Damas Teuira, pour la signature de conventions de partenariat dans le cadre de l'organisation des Jeux de 2027. L'occasion pour ces derniers d'annoncer la cérémonie de lancement du compte à rebours "J-1000" qui se tiendra à la Pointe Vénus, le dimanche 27 octobre prochain. Une journée festive mêlant sport et tradition qui espère attirer le plus grand nombre.



L'euphorie des Jeux Olympiques retombée, place désormais aux Jeux du Pacifique 2027 ! Prochaine grande échéance pour le Pays, les Jeux de 2027 mobilisent d'ores et déjà bon nombre de bénévoles au sein du Comité organisateur. Une équipe jeune et dynamique qui avait d'ailleurs rendez-vous ce mardi avec le maire de Mahina, Damas Teuira, afin de peaufiner les derniers petits réglages de la cérémonie de lancement du compte à rebours "J-1000", qui se tiendra le dimanche 27 octobre prochain à la Pointe Vénus. " J'ai sauté sur l'occasion " témoigne Damas Teuira. " C'est un honneur d'accueillir cet événement et de lancer en quelque sorte les festivités des Jeux du Pacifique qui se tiendront en 2027. En tant que Maire, c'est une grande fierté. Accueillir une grande manifestation sportive de cette envergure ça me parle. En 1995, lorsque nous avons accueilli les Jeux pour la dernière fois, j'y étais déjà. En 2003 à Fiji et en 2007 aux Samoa également. Tout ce qui tourne autour de l'organisation, la programmation, ça me parle. Renouer avec le monde du sport ça me fait toujours le plus grand bien."



Et le maire sera servi, puisque la commune de Mahina accueillera quatre disciplines sportives (sur un total de 24 Ndlr) à l'occasion des Jeux de 2027 : le Taekwondo, la lutte, le football et la voile. " Nous nous sommes engagés à rénover et rendre les infrastructures dans les temps " assure Damas Teuira. " Je ferai le nécessaire pour que l'on soit prêt à accueillir l'ensemble des délégations, aussi bien à la Pointe Vénus qu'au stade. Nous ferons tout pour faire honneur aux principes de l'Olympisme. Ce sont de belles valeurs que nous voulons véhiculer et encourager au sein de la commune."



" J-1000", entre sport et tradition



Prévue tout d'abord pour être organisée au Parc Vairai, la cérémonie de lancement du compte à rebours se tiendra finalement à la Pointe Vénus. Interrogé sur ce choix, le comité organisateur répond : " Cela va au delà du simple argument du site " explique Steeve Raoulx, directeur général du COJ. " Nous voulons que cette cérémonie présente un cachet un peu nouveau. La Pointe Vénus est un site symbolique puisque c'est par là que sont arrivés les premiers navigateurs. On a donc souhaité donner à ce "J-1000" ce cachet du voyage transpacifique, et l'arrivée des pirogues sur la plage de la Pointe Vénus nous a semblé être une évidence." Une journée festive qui devrait commencer dès 13h avec tout d'abord des activités sportives, avant d'entamer la cérémonie formelle vers 16h où les 24 disciplines et territoires participants seront présentés, ainsi que le logo officiel des Jeux de 2027.