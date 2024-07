Tahiti, le 22 juillet 2024 - Après 14 mois de travaux, le ministre de l’Équipement en charge des transports, Jordy Chan, et le maire de Mahina, Damas Teuira, ont inauguré ce lundi les nouvelles structures de Orofara et Ahonu. L’occasion pour le Pays d’annoncer la suite des travaux jusqu’à Mahinarama. Un chantier qui devrait commencer au premier trimestre 2025.







Les usagers de Mahina et des communes voisines ont déjà largement pu profiter des nouveaux aménagements, mais ce lundi marquait l’inauguration officielle de la route allant de Orofara à Ahonu. Trottoirs, douches, places de parking et accès PMR, la ville de Mahina entame sa mue : “Mahina est en mouvement”, assure son tāvana, Damas Teuira. “Nous avons énormément de projets d’aménagement et de développement pour la commune de Mahina, et aujourd’hui, ces nouvelles structures que nous inaugurons font partie de cette vision que nous portons pour la commune.” L’aménagement de la voirie étant une compétence du Pays, le tāvana de Mahina se réjouit d’avoir été consulté dans le projet : “L’accès PMR était une exigence du conseil municipal et aujourd’hui, je suis très satisfait de voir que cela a été pris en compte, que ce soit à Orofara ou Ahonu. Et au-delà des accès PMR, les points d’eau étaient aussi une demande appuyée de la commune. Ces plages accueillent chaque jour de nombreuses écoles de surf ainsi que les administrés de Mahina, il était donc normal de pouvoir avoir des points d’eau à ces endroits-là.”







Une satisfaction partagée par le ministre de l’Équipement et des Grands travaux en charge des transports, Jordy Chan : “C’est une immense joie pour nous d’être là aujourd’hui et d’inaugurer les aménagements du long de la route allant de Orofara à Ahonu. Il s’agit d’un aménagement qui s’étend tout de même sur deux kilomètres et qui a nécessité 14 mois de travaux et de dur labeur. C’est un aménagement cofinancé par l’État et le Pays, et qui avait un triple objectif : améliorer la sûreté pour tous et notamment pour les habitants de la zone qui sont sujets à des risques d’inondation ; améliorer l’accessibilité pour tous avec une rampe PMR afin de permettre l’accès à la plage pour les personnes à mobilité réduite ; et améliorer le confort des usagers en aménageant des places de stationnement et des douches.” Un projet qui aura coûté en tout 361 millions de francs et qui bénéficie d’ores et déjà d’un retour plus que favorable du grand public.







“Il y a tout” ou presque







“Nous venons tous les week-ends ou dès que nous avons du temps avec mon fils”, explique Marcel, habitant de Mahina. “J’adore ces nouveaux aménagements, c’est propre et bien fait. On peut être sur la plage et avoir un œil sur notre voiture en même temps. Les douches sont superbes. Et avec toutes les affaires que l’on doit porter, c’est tout à fait accessible grâce aux deux rampes d’accès. Il y a tout. Ça motive des petites familles comme la nôtre à venir à la plage, c’est certain. Même pour les écoles de surf, c’est super pratique. Tout est bien pensé.”







Tout ou presque. Car s’il y a effectivement une rampe d’accès PMR, cette dernière arrive sur la plage dans une zone peu praticable pour les personnes en fauteuil roulant. La déléguée interministérielle au handicap, Nathalie Salmon-Hudry, également présente pour l’occasion et elle-même en fauteuil roulant, a dû demander du renfort pour descendre sur la plage et n’est pas passée loin de tomber lors de l’exercice. Plus de peur que de mal pour les officiels présents à l’inauguration, mais cela aura tout de même permis de mettre en lumière les approximations de la structure en termes d’accessibilité aux PMR. Si on ne doute pas que les rectifications seront apportées très prochainement, force est de constater une fois de plus que les structures dites “adaptées” n’en portent que le nom. Heureusement, la déléguée interministérielle veille.