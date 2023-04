Mahina : Le Tavini en pointe

Tahiti, le 16 avril 2023 - Alors que la Tapura avait obtenu en 2018 trois fois plus de voix que le Tavini à Mahina, le rapport de force s'est inversé. Des 2 708 électeurs qui avaient fait confiance au parti rouge, il n'en reste plus que la moitié (1 377), le score passant de 45,9% à 23,2%. Le Tapura est talonné par Nicole Sanquer qui obtient seulement 43 voix de moins. Loin devant, le Tavini obtient 1 739 voix soit quasiment deux fois plus qu'en 2018. Le parti indépendantiste avait alors obtenu 890 suffrages. Son score passe ainsi en cinq ans de 15,1 à 29,3% des suffrages exprimés.