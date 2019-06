Maheata en masterclass avec les candidats du " Meilleur Pâtissier "

Papeete, le 12 juin 2019 - Lors de sa participation à l'émission du " Meilleur Pâtissier " sur M6, Maheata s'est liée d'amitié avec deux autres candidats, Charles Fraboulet et Marianela Fallas Chinchilla. Invités par Maheata en Polynésie, Marianela et Charles ont donné une masterclass aux Rêves de Lucie mardi. Au menu : gâteau au mojito et choux pralinés coco-ananas.



"J'ai regardé toutes les émissions du ' Meilleur Pâtissier ' pour voir Maheata et c'est comme cela que j'ai découvert les autres candidats. Quand j'ai vu qu'ils venaient en Polynésie pour donner une masterclass, j'ai vraiment voulu aller les voir ", confie avec enthousiasme l'une des participantes à la masterclass donnée mardi par Charles Fraboulet et Marianela Fallas Chinchilla sous le regard sympathique de leur copine Maheata Banner.

"Pendant le tournage de l'émission, on était tout le temps ensemble, on faisait de la pâtisserie tous les jours, on parlait pâtisserie tout le temps, alors forcément ça crée des liens forts. Je voulais leur faire découvrir Tahiti, les saveurs. Je voulais que les Polynésiens puissent les rencontrer aussi, échanger et apprendre avec eux ", explique la polynésienne Maheata, qui a réussi à monter ce projet de faire venir cuisiner ses deux copains à Tahiti.