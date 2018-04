Mahealani Amaru en lice pour le concours national du club Soroptimist

Le Sorioptimist International ou SI est une organisation mondiale de femmes engagées dans la vie professionnelle et social qui œuvrent à promouvoir les droits humains pour tous, le statut et la condition de la femme, l’éducation, l’égalité, le développement et la paix. Elle se veut une "voix universelle pour les femmes". Elle dispose à ce titre de représentantes au Conseil de l’Europe et dans chacun des principaux centres de l’Organisation des nations unies (ONU). Au total, elle compte plus de 76 000 membres répartis dans 3 000 clubs présents dans 123 pays. Ce sont, grâce à ce réseau, plus de 4 000 projets qui voient le jour et sont portés aux quatre coins du monde. En France, le SI c’est 2 700 femmes et 119 clubs.Le SI, avec sa devise : "Une vision pour l’avenir, une dynamique pour le présent", s’engage au niveau local, national et international dans des projets de service et des actions concrètes visant notamment :-L’éducation des femmes et des filles,-L’autonomisation et le leadership des femmes,-La lutte contre les violences à l’égard de femmes et des filles,-La santé et la protection de l’environnement,-La défense et la paix.En Polynésie le club, présidé par Naja Charreard, organise des conférences, des événements comme le concert de la paix ou le concert de la femme. Il soutien des jeunes femmes comme Mahealani Amaru dans leur projet de vie.ContactFacebook : Soroptimist Tahiti