Magimel primé pour Pacifition

Tahiti, le 26 février 2023 - Lors de la 48e cérémonie des César qui s'est tenue à Paris vendredi soir, Benoît Magimel a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans Pacifiction : Tourment sur les îles. Le film, réalisé par le Catalan Albert Serra et tourné à Tahiti, a également reçu le César de la meilleure photographie.



Largement salué par la critique après avoir fait sensation au festival de Cannes en mai 2022, le film d'Albert Serra tourné à Tahiti, Pacifiction, Tourment sur les îles, s'est de nouveau distingué vendredi soir à Paris lors de la cérémonie des César. L'acteur principal de ce long-métrage, Benoît Magimel –qui s'était fait connaître alors qu'il n'était qu'un enfant dans La vie est un long fleuve tranquille– a en effet reçu, pour la deuxième année consécutive, le prix du meilleur acteur. Le film a également reçu le César de la meilleure photographie.



L’acteur français, déjà primé l'année dernière pour son rôle dramatique dans le film d'Emmanuelle Bercot, De son vivant, a donc remporté vendredi un nouveau César, du jamais vu dans l'histoire du cinéma français. Lors de son discours, Benoît Magimel a remercié ses “compatriotes polynésiens qui lui ont donné la réplique” –les acteurs novices Pahoa Mahagafanau et Matahi Pambrun–, qui l'ont “accompagné” et “nourri”.



Virginie Efira, meilleure actrice



Très ému, Benoît Magimel a également salué la “liberté” que lui a laissé le réalisateur catalan, Albert Serra, dans ce film qui suit le parcours d’un haut-commissaire de la République, joué par Magimel, qui enquête sur des rumeurs de reprise des essais nucléaires français en Polynésie. Pacifiction, Tourment dans les îles, a également reçu le prix de la meilleure photographie.



Notons par ailleurs que lors de cette 48e cérémonie des César, présidée par Jamel Debouzze, l'actrice Virginie Efira a reçu le César de la meilleure actrice pour son interprétation dans Revoir Paris, un film poignant dans lequel elle tient le rôle d'une survivante des attentats perpétrés à Paris en novembre 2013. Mais cette soirée aura surtout été une consécration pour le film réalisé par Dominik Moll, La nuit du 12, qui a remporté six prix dont celui du meilleur film et qui porte sur une enquête policière relative à un féminicide.