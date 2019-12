Madame Carotte a imaginé un "Abestiolaire"

TAHITI, le 17 décembre 2019 - Parmi les dernières créations de Madame Carotte se trouve un Abestiolaire. Il s’agit d’un petit livret qui décline les 26 lettres de l’alphabet pour apprendre à reconnaître les symboles de base de la lecture et de l’écriture mais aussi en savoir plus sur les animaux et sur les langues du territoire.



"L’Abestiolaire" de Madame Carotte est né de la contraction d’un abécédaire et d’un bestiaire. Il a été pensé pour les enfants inscrits en maternelle qui commencent à se familiariser avec les lettres de l’alphabet. Celui de la langue française et ceux des langues tahitienne, marquisienne, paumotu…



Un abécédaire est un support visuel qui présente l’ensemble des symboles d’un alphabet. Le terme est issu des quatre premières lettres de l’alphabet latin, A, B, C et D. En général, les lettres y sont listées dans l’ordre alphabétique. Elles sont toutes suivies d’un ou de plusieurs mots qui commencent par chacune d’elles.



Les abécédaires ont été longtemps des supports d’enseignement. Les premiers sont évoqués dans un manuscrit anglais du XIVe siècle, avant même l’invention de l’imprimerie.



En littérature, un bestiaire est un manuscrit du Moyen Âge qui regroupe des fables et des moralités sur les "bêtes", qu’elles soient réelles ou imaginaires. Depuis, le bestiaire est une œuvre consacrée aux bêtes.



À la découverte des lettres



Madame Carotte, elle, a listé les lettres et bestioles qu’elle a mariées. " L’idée de ce livret est de partir à la découverte des lettres, mais aussi d’en savoir plus sur les animaux et sur les langues du territoire ."



L’alphabet français compte 26 lettres, le tahitien 14. Le nom de chaque animal est traduit en français et en tahitien. Si la lettre de départ se trouve dans l’alphabet tahitien, le premier mot est en tahitien puis en français.



Si la lettre n’existe pas dans l’alphabet tahitien, alors l’animal est désigné d’abord en français puis traduit en tahitien. " Par ailleurs, ajoute Madame Carotte, certaines lettres existent dans l’alphabet marquisien ou paumotu, dans ce cas le premier mot est indiqué dans l’une ou l’autre de ces langues ".



Des animaux réels et imaginaires



Tous les animaux décrits vivent en Polynésie, trois seulement sont imaginaires : le Quepala (qui n’est donc pas là !), le wouilé que le lecteur doit chercher et l’ Ylangue Ylangue.



En plus de les avoir dessinés et d’avoir écrit et traduit leur nom, Madame Carotte a ajouté une petite légende informative. Pour le ‘Āreho par exemple, le lecteur découvrira qu’il s’agit d’un escargot endémique connu aussi sous le nom de partula, qui se cache sous les feuilles.



La baleine (ou Tohorā) est présentée comme un animal qui vient en Polynésie spécialement pour mettre bas.



Le bestiolaire mesure 10 x 15 cm plié, puis 1,50 m une fois déplié. Il a été imprimé en Polynésie sur du papier recyclé avec des encres végétales.