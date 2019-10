Macron soutient le « hub numérique » polynésien

Papeete, le 23 octobre 2019 – Actuellement en visite à la Réunion, le Président de la République, Emmanuel Macron, a affirmé mercredi son soutien et ses encouragements à la Polynésie française pour qu’elle devienne un « hub numérique ».



Quelques jours après la clôture d’un Digital Festival Tahiti marqué par un message de soutien du secrétaire d’Etat en charge du Numérique, Cédric O, le Président de la République, Emmanuel Macron, a également évoqué mercredi lors de sa visite à La Réunion son « soutien » à l’ambition de la Polynésie française de devenir un « hub numérique ». Lors de son discours de clôture du sommet « Choose la Réunion », le chef de l’Etat a annoncé : « Les territoires d’Outre-Mer français peuvent devenir de véritables hubs numériques. Hub numérique, c’est le souhait de la Polynésie française que nous soutenons et encourageons. Et j’y serai dans quelques mois… »



Dans un article publié sur son site, le Digital Festival Tahiti relève également qu’Emmanuel Macron a également rejoint la vision Tech4Islands qui vise à faire émerger des solutions innovantes adaptées à nos spécificités insulaires », en soulignant : « L’innovation sur nos territoires ultramarins apporte des solutions qui ne sont pas produites sur d’autres territoires parce qu’elles répondent à des défis (…) qui ne sont pas forcément les défis que l’on connaît à 10 000 km. Néanmoins, ces créations sont intéressantes pour énormément de Pays de la région qui ont les mêmes défis. Et donc c’est ça que nous devons ensemble réussir à développer et atteindre un marché qui est à l’échelle pour toutes ces entreprises et ces startups. Il nous faut aussi construire ensemble de véritables stratégies bleues respectueuses des souverainetés, des enjeux de protection de l’environnement et de biodiversité. »



Antoine Samoyeau