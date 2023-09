Macron lance une collecte en faveur du patrimoine religieux des petites communes

Semur-en-Auxois, France | AFP | vendredi 15/09/2023 - Emmanuel Macron a annoncé vendredi le lancement d'une souscription, avec une déductibilité fiscale accrue pour les particuliers, pour restaurer des milliers d'édifices religieux en péril dans les petites communes.



Cette collecte aura "vocation à permettre, sur 4 ans, de mobiliser 200 millions d'euros", a déclaré le président depuis la collégiale de Semur-en-Auxois, en Côte-d'Or, chef d’œuvre gothique et monument historique depuis 1840 mais dont la préservation est difficile pour cette commune de 4.200 habitants.



Selon l'Observatoire du patrimoine religieux, de 2.500 à 3.000 édifices - sur 50.000 lieux de culte - sont dans un état qui fait craindre pour leur sauvegarde.



Pour une grande partie, ils appartiennent à des petites communes pour qui "ces investissements sont insoutenables", a rappelé le président de la République.



"Cela nourrit un sentiment d'indignation chez beaucoup de nos élus et nos habitants parce qu'il y a un attachement à ce patrimoine, que l'on croit ou que l'on ne croit pas", a-t-il estimé.



La collecte sera donc destinée uniquement aux communes de moins 10.000 habitants (-20.000 en outre-mer). Elle sera ouverte à tous les cultes, même si dans les faits, cela concernera essentiellement des églises.



Ces dons pourront être faits en ligne dès ce vendredi sur le site de la Fondation du patrimoine. La déductibilité fiscale sera portée de 66 à 75% du montant du don pour les particuliers dans la limite de 1.000 euros, comme cela a été le cas pour Notre-Dame.



La Fondation du patrimoine sélectionnera les projets "en fonction de l’intérêt patrimonial de l’édifice, l’urgence et aussi la question de l'usage qui doit s'ouvrir aux concerts, expositions, conférences", a expliqué à l'AFP son président Guillaume Poitrinal.



Cette collecte vient s'ajouter au Loto du patrimoine, incarné depuis cinq ans par l'animateur Stéphane Bern.



En cinq ans, 230 millions d'euros ont été ainsi recueillis, permettant de soutenir 590 millions d'euros de travaux au profit de 862 projets selon l'Elysée.



Le chef de l'Etat a confirmé le lancement d'une campagne de protection avec de nouveaux classements ou inscriptions aux monuments historiques - en sus des 10.500 édifices déjà protégés. Elle sera ciblée sur des constructions des 19e et 20e siècles.



Par ailleurs, le gouvernement veut lever les freins à la mobilisation, par les propriétaires, des aides de l'Etat.



Il s'agit par exemple de rendre éligibles les lieux de culte aux aides pour la rénovation énergétique.



