Macron invite les groupes politiques à "bâtir des compromis"

Paris, France | AFP | mercredi 22/06/2022 - Emmanuel Macron, qui n'a obtenu qu'une majorité relative aux élections législatives, a invité mercredi les groupes politiques à "dire en toute transparence jusqu’où ils ont prêts à aller" pour "bâtir des compromis".



"Il faudra bâtir des compromis, des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert si je puis dire, dans une volonté d’union et d’action pour la nation, qui concerne toutes les forces politiques" mais aussi "les forces vives", a déclaré le président de la République dans une allocution télévisée.



"Pour cela, il faudra clarifier dans les prochains jours la part de responsabilité et de coopération que les différentes formations de l'Assemblée nationale sont prêtes à prendre: entrer dans une coalition de gouvernement et d’action ? S’engager à voter simplement certains textes ? Notre budget ? Lesquels ?", a énuméré le chef de l'Etat.



"Pour avancer utilement, il revient maintenant aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu’où ils ont prêts à aller", a-t-il conclu.