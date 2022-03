Maco Tevane triomphe au Heiva Taure'a

Tahiti, le 13 mars 2022 - La cinquième édition du Heiva Taure'a s'est déroulée de jeudi à samedi sur la scène de To'ata. Pas moins de onze collèges, dont quatre des îles de Hao, Nuku Hiva, Ua Pou et Taha'a, étaient représentés cette année, pour onze prix également à remettre aux meilleures performances des établissements scolaires en lice. Et c'est le collège Maco Tevane à Pirae, qui a remporté le premier prix cette année, devant le collège de Taravao et celui de Ua Pou.



Premier prix Heiva Taure'a : Collège Maco Tevane

Deuxième prix Heiva Taure'a : Collège de Taravao

Troisième prix Heiva Taure'a : Collège Terre des hommes de Ua Pou



Premier coup de cœur du jury - Otea Vahine : Collège Anne-Marie Javouhey

Deuxième coup de cœur du jury - Costume : Collège de Hao



Meilleur danseur “Ori tāne” : Collège de Taha'a - Kainoa Brothers

Meilleure danseuse “Ori vahine” : Collège Anne-Marie Javouhey - Katarina Peni-Marae



Meilleur ōrero : Collège Maco Tevane - Hiromana Tetauira

Meilleur orchestre “rohi pehe” : Collège U Pori de Taha'a



Meilleur dossier pédagogique : Collège Maco Tevane

Meilleure interprétation artistique : Collège de Mahina



​Retrouvez toutes les photos de ces trois soirées époustouflantes en cliquant ici. Collège Maco TevaneCollège de TaravaoCollège Terre des hommes de Ua PouCollège Anne-Marie JavouheyCollège de HaoCollège de Taha'a - Kainoa BrothersCollège Anne-Marie Javouhey - Katarina Peni-MaraeCollège Maco Tevane - Hiromana TetauiraCollège U Pori de Taha'aCollège Maco TevaneCollège de Mahina





le Dimanche 13 Mars 2022 à 10:27 | Lu 164 fois