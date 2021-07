MMA : Une quatrième victoire chez les pros pour Flore Hani

Tahiti, le 9 juillet 2021 – Flore Hani a remporté, vendredi à Paris, son quatrième combat professionnel en MMA. Mis à part un premier round compliqué, 'Aito Hine a globalement dominé son adversaire, la Calédonienne Stéphanie Page. Hani a finalement été déclarée vainqueur par décision partagée des juges.



Flore Hani, 34 ans, était à l'affiche, vendredi à Paris, de la première soirée de combat organisée par la promotion Hexagone MMA, à La Défense Arena. Pour son cinquième combat professionnel, 'Aito Hine était opposée à la Calédonienne Stéphanie Page. Cette dernière, spécialiste du muay thai, en était à son septième combat professionnel de MMA.



Un choc Tahiti-Nouvelle Calédonie qui a tourné dans le premier round à l'avantage de la Kanak. Page bien plus efficace sur les phases de striking a mise à la mal la Tahitienne au cours des cinq premières minutes du combat. Une première reprise remportée par la Calédonienne.



Dans le deuxième round, Flore Hani a réussi d'entrée à casser la distance et à amener son adversaire au sol. Sur les phases de grappling 'Aito Hine a pu donc dicter sa loi et faire vaciller la stratégie de Page. Une deuxième reprise clairement à l'avantage de la Tahitienne.



Le troisième round allait donc être décisif pour les deux combattantes. Plus de difficultés pour Flore Hani pour amener son adversaire au sol au cours des cinq dernières minutes. Mais la Calédonienne de son côté, épuisée après avoir passée toute la deuxième reprise au sol, a manqué d'explosivité dans ses coups. La Tahitienne pour sa part a parfaitement gérer sa fin de combat, pour être finalement déclarée vainqueur par décision partagée des juges. Soit une quatrième victoire chez les professionnels pour Flore Hani.