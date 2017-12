MMA – Gladiator FC : Deux victoires pour Raihere Dudes

Parole à Raihere Dudes :







« J’ai combattu la semaine dernière au Gladiator FC contre Jake Mayer. Je suis tombé face à un lutteur qui était tenace. Le combat était assez difficile, plus difficile que prévu en tout cas…mais j’ai pu l’avoir au troisième round ! Je l’ai eu notamment avec des coups de pied qui l’ont touché au visage. Il était assez fatigué et n’a pas réussi à répliquer. Du coup, l’arbitre a décidé d’arrêter le combat et j’ai donc gagné par arrêt de l’arbitre. »







« Pour le deuxième combat, je suis resté concentré. J’ai affronté quelqu’un qui avait beaucoup combattu et qui est réputé pour être solide. Le stratégie, c’était de mettre la pression dès le début. J’ai écouté mes coach et je lui ai mis une sacrée pression. J’ai réussi à le toucher avec une droite qui l’a sonné, ensuite, je l’ai tenu et je l’ai eu par soumission. »