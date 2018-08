MMA - Ceinture California Cage Wars : Encore une victoire expéditive pour Raihere Dudes

Parole à Raihere Dudes :



« Je rentre à Tahiti en ayant porté haut les couleurs du drapeau polynésien. J’aimerais mettre en avant mes sponsors sans qui rien ne serait possible. Merci à Air Tahiti Nui qui me permet de combattre en dehors de nos frontières. Grâce au programme ambassadeurs, la compagnie me permet d’être un modèle pour notre jeunesse. Je remercie également Aito Sport, Vodafone, Ford, Sport & Wellness, Kyani Tahiti et Tahitian Spirulina. »



« Merci à la team Teamoyama, à mes frères de l’Arena Gym, à mon magnétiseur Jean Eric et enfin à mon frère d’armes Tamahau Mc Comb qui lui aussi a livré une guerre dans la cage et qui m’a motivé à tout donner. Merci enfin à ma petite famille, ma chérie Rainui Bernardino et ma fille qui m’ont soutenu et motivé ainsi qu’à mes amis, ma famille et mon île Tahiti. »