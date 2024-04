Lutte contre la filariose à Mangareva

Tahiti, le 23 avril 2024 – Après une mission de deux semaines le mois dernier à Huahine, c'est à Mangareva que les agents de la Direction de la santé se sont rendus pour distribuer des médicaments contre la filariose à partir de ce mardi et jusqu'à mardi prochain.



Après Huahine le mois dernier où 80% des adultes et 75% des enfants scolarisés ont reçu leur traitement, c'est à Mangareva que les agents de la Direction de la Santé posent leurs valises pour une mission d'une semaine de distribution de médicaments antifilaires sous prise observée directe (POD). Il faut dire que si la filariose a quasiment disparu de la Polynésie française, elle persiste encore dans ces deux îles des Raromata’i et des Gambier. C'est pourquoi la Direction de la santé intensifie et cible, depuis deux ans, ses campagnes de distribution de médicaments uniquement sur ces zones à risque.



Cela fait plus de 25 ans maintenant qu'elle lutte contre la filariose, cette maladie tropicale transmise par les moustiques. Une maladie qui altère le système lymphatique de l'homme et peut entraîner une augmentation anormale du volume de certaines parties du corps (éléphantiasis). Non seulement c'est très douloureux, mais cela peut conduire à un handicap sévère et une stigmatisation sociale.